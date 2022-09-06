نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أقساط مستعملة في السعودية للبيع بجميع المدن بأقل من ١٥٠٠٠ ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات أقساط مستعملة في السعودية للبيع، نظرا أنه لا يوجد بيت سعودي أو عائلة سعودية لا تستطيع الحياة بدون سيارة ونظرا لأن أسعار السيارت بنظام الدفع النقدي عالية جدا وربما لا تكون متوفرة عن البعض، قررنا اليوم بمشيئة الله الإعلان عن بعض السيارات المستعلة للبيع بنظام الأقساط في السعودية. سيارات أقساط مستعملة في السعودية للبيع أولا سنبدأ بمعشوقة الملايين سيارة تويوتا كامري: موديل 2012 مستعملة مصنوعة طبقا للموصفات السعودية.

ناقل الحركة: ناقل أوتوماتيكي.

الممشى: 120 ألف كيلومتر.

اللون: أبيض.

كماليات السيارة: GPS، فتحة سقف، تكييف ثلاجة، وحساسات.

السيارة ممتازة لا يشكو هيكلها من أي حوادث.

سعة المحرك: 1600 سي سي.

إقتصادية في البنزين.

السيارة موجودة بمدينة عرعر.

سعر السيارة: 15000 ريال وقابلة للأقساط. ثانيا سيارة هيونداي أكسنت: موديل 2013 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

السيارة ممتازة لا يشكو هيكلها من أي حوادث.

ناقل الحركة: ناقل أوتوماتيكي.

اللون: فضي.

كماليات السيارة: GPS، فتحة سقف، تكييف ثلاجة، تاتش سكرين، كاميرا خلفية للباركنج، مثبت سرعة، مرايات كهربائية، وحساسات.

الممشى: 253000 كيلومتر.

إقتصادية في البنزين.

السيارة موجودة بمدينة خميس مشيط.

سعر السيارة: 15000 ريال وقابلة للدفع بالتقسيط. ثالثا سيارة فورد فوكس: موديل 2008 و مصنوعة طبقا للمعايير السعودية.

السيارة ممتازة لا يشكو البادي من أي حوادث.

ناقل الحركة: ناقل أوتوماتيكي.

اللون: فضي.

كماليات السيارة: فتحة AUX، و مكيف جيد.

الممشى: 200000 كيلومتر.

السيارة موجودة بمدينة جده.

سعر السيارة: 12000 ريال وقابلة للدفع بالتقسيط. رابعا سيارة تويوتا كورولا: موديل 2006 ومصنوعة طبقا للمعايير السعودية.

السيارة ممتازة لا يشكو البادي من أي حوادث.

ناقل الحركة: ناقل أوتوماتيكي.

اللون: أبيض.

كماليات السيارة: مرايات كهربائية، تاتش سكرين، GPS، مثبت سرعة، اضاءة LED، تحكم طارة، زجاج كهربائي، إطارات جديدة وإطار إحتياطي من التوكيل.

الممشى: 270000 كيلومتر.

السيارة موجودة بمدينة الدمام.

سعر السيارة: 13000 ريال وقابلة للدفع بالتقسيط. خامسا و مسك الختام سيارة شيفروليه تاهو: موديل 2007 ومصنوعة طبقا للمعايير الأمريكية.

السيارة بها حادث مما أثر على الجسم الخارجي.

ناقل الحركة: ناقل أوتوماتيكي.

اللون: أبيض و تم إعادة الدهان جزئيا.

كماليات السيارة: تاتش سكرين، GPS، مثبت سرعة، بلوتوث، كاميرا خلفية، و تكييف جيد.

الممشى: 200000 كيلومتر.

السيارة موجودة بمدينة حائل.

سعر السيارة: 15000 ريال وقابلة للدفع بالتقسيط.

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