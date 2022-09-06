نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة موديلات 2012- 2013- 2014 للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديلات 2012- 2013- 2014 للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة شيفروليه سونيك مستعمل 2013 مشت 156 ألف كيلو متر على العداد، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 121 حصان والقير أوتوماتيكي. تتميز بمواصفات قياسية تتضمن نوافذ كهربائية، تقنيات بلوتوث، هيكل خارجي باللون الأبيض بحالة جيدة، داخلية نظيفة، USB، تكييف يدوي، جنوط مقاس 15 بوصة، مقاعد قماش بالاضافة إلى كافة مواصفات الأمن والسلامة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 12 ألف وسبعمائة ريال.

للبيع سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2014 مشت 250 ألف كيلو متر على العداد، محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي يعطي قوة 108 حصان والقير اوتوماتيكي. تتميز بحساسات خلفيه، إمكانية التحكم من خلال طارة القيادة، جنوط مقاس 14 بوصة، وسائد هوائيه، قفل مركزي، نوافذ كهرباء، تكييف بتحكم يدوي، عدد 4 مكبرات للصوت، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل aux، مقاعد مخمل. وصل أعلى سوم إلى 18 ألف ريال والبيع قريب.

تتوفر بمدينة الطايف للبيع سيارة هيونداي النترا مستعمل 2012 مشت 231 ألف كيلو متر على العداد، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 156 حصان والقير اوتوماتيك، الملاحظات: الهيكل الخارجي به رشوش متفرقة بدون حوادث، السيارة مجددة مفحوصة والكفرات نظيفة. تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت، جنوط مقاس 15 بوصة، سنترلوك، مكيف يدوي، مشغل سي دي، 4 مكبرات للصوت، وسائد هوائية خلفية، حساسات خلفيه، أحزمة أمان، مقاعد مخمل. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 21 ألف ريال.

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تتوفر بالشرقية للبيع سيارة شيفروليه ماليبو ال تي زي مستعمل 2013 مشت 300 ألف كم على العداد، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي يعطي قوة 182 حصان والقير اوتوماتيك. الملاحظات: البودي يوجد به رش رفرفين أماميين بالاضافة إلى الكبوت، الماكينة، القير، الشواصي والاير باقات علي الشرط. تتميز بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل بدون مفتاح، تكييف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات صوت، إمكانية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، تقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.