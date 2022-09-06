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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات نيسان مستعملة بالسعودية تبدأ من 8000 ريال بأسعار زهيدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أرخص سيارات نيسان مستعملة بالسعودية تبدأ من 8000 ريال بأسعار زهيدة، سيارات نيسان من السيارات التي شغلن عمليات البحث مؤخرا وتشغل بال كل محبيها ومحبي اقتناء سيارة مميزة على الطريق انسيابية القيادة، وتزخر أسواق السيارات المستعملة بالعديد من أنواع سيارات نيسان المستعملة بأسعار مختلفة رخيصة حتى تلبي طلبات المستهلك، وتعتمد منظومة سيارات نيسان على أداء قوي على الطريق مع توفر عدة عوامل هامة منها عوامل الأمان مزايا داخلية كثيرة للسيارة، ومن خلال رصد عمليات البحث في الكثير من المواقع لبيع السيارات سنجد أن أسعار سيارات نيسان المستعملة يتراوح ما بين 8000 ريال إلى 50 ألف ريال على حسب فئة السيارة وعام إصدارها، وسنوفر لكم عدد من تلك السيارات المستعملة بأسعار منخفضة لسنوات إصدار مختلفة.
ارخص سيارات نسيان مستعملة بالسعودية
يرجع السر في كثرة البحث عن سيارات نيسان بالمملكة بأن لديها مزايا تجعلها مطلوبة من أنها تنضم إلى مجموعة السيارات الاعتمادية موفرة الاستهلاك للبنزين، وتزود السيارة بأنظمة أمان والسلامة التي تقدم أحزمة أمان للركاب والسائق، كما أن السيارات مزودة بوسائد هوائية للأمان، وبها أفضل أنظمة الأمان بفرامل مانعة الانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية.
سعر سيارة نيسان مستعملة ألتيما 2008
سيارة نيسان سيدان مستعملة موديل 2008، بمحرك قوي أربعة أسطوانات بسعة 2.5 لتر و 16 صمام، محرك قوي يولد 188 حصان، كما يأتي المحرك بنظام توازن يقلل اهتزازات السيارة، زجاج السيارة كهربائية الحركة اوتوماتيك.
- ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير عدد 6 سرعات.
- سيارة نيسان ألتيما رمادية اللون طلاء مرشوش رش تجميلي.
- عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 200 ألف كيلو متر.
- نوع الدفع لعجلات السيارة دفع أمامي قيادة.
- سيارة نيسان ألتيما 2008 جاءت بمواصفات خليجية.
- سعر السيارة نيسان ألتيما مستعملة 8000 ريال سعودي.
نيسان باثفندر مستعملة بسعر 15 ألف ريال
سيارة مستعملة نيسان باثفندر موديل عام 2006 معروضة للبيع بمدينة الرياض، سعر السيارة 15 ألف ريال كاش قابل للتفاوض، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك بعدد 4 سرعات، سيارة نيسان بمحرك 6 سيلندر ستة أسطوانات، جير وماكينة بحالة جيدة.
- تحتوي السيارة على استمارة فحص جديدة.
- نيسان باثفندر مستعملة 2006 موديل بمواصفات خليجية.
- سيارة نيسان 2006 باللون الفضي من الخارج.
- شاشة كمبيوتر لتسجيل عداد الممشى سجلت 200 ألف كيلو متر.
- سيارة نيسان من فئة السيارات العائلية بحالة جيدة.
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