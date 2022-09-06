نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الفاخرة.. كيا كرنفال 2022 مواصفاتها جبارة الاختيار الانسب للعائلات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت أسواق جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية عن توافر سيارة كيا كرنفال 2022 في كل الأسواق في جميع المناطق داخل الدولتين بأسعار مناسبة، فالسيارة متوفرة في كل المحافظات بكل فئاتها المختلفة، وتم إصدار هذه السيارة في نهاية عام 2021م في جمهورية اليابان الشقيقة وانتشرت في كل الأسواق في كل الدول حول العالم في عام 2022م وسنوضح لكم أبرز مواصفات السيارة وأسعارها وكل ما يخصها عبر سطور مقالنا اليوم.

أبرز مواصفات ومميزات سيارة كيا كرنفال 2022

هيكل السيارة الخارجي جذاب ولامع وتتكون من خمسة أبواب وتعمل بوقود البنزين وارتفاع السيارة عن الأرض ارتفاع مناسب للأطفال وكبار السن.

محرك السيارة سعته تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) وتصل أقوى قوة دفع للسيارة تبلغ 272 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 331 نيوتن لكل متر.

يقترن موتور السيارة بمحرك يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثماني سرعات ومعدل استهلاك السيارة يبلغ 11.6 لتر خلال الساعة الواحدة حتى تصل إلى 100 كيلو متر.

تتكون السيارة من أكثر من وسادة هوائية خلال كل صفوف السيارة الثلاثة والتي تحمي الركاب عند حدوث صدمات وحوادث.

تحتوي السيارة على خاصية الفرامل المانعة للانغلاق وتعمل بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل وخاصية ضغط الهواء على إطارات السيارة.

السيارة مزودة بعدد من أحزمة الأمان للكبار والصغار وتتميز بوجود خاصية تثبيت مقاعد السيارة وكبح الفرامل الإلكتروني.

نظام كشف النقاط العمياء على الطريق ويتميز بوجود خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

السيارة تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ونظام البلوتوث والشحن اللاسلكي والاتصال بالهواتف الذكية.

سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية

اسعار السيارة في المملكة العربية السعودية في سوق السيارات يختلف بحسب فئة السيارة حيث أن فئة السيارة إل إكس سعرها يبدأ من 135 ريال سعودي بينما فئة إي إكس إل1 سعرها يبدأ من 162 ألف ريال سعودي أما بالنسبة إلى فئة السيارة الأخيرة إل إكس إل2 سعرها يبدأ من 181 ألف ريال سعودي.

سعر كيا كرنفال موديل 2022 في مصر

وبالنسبة إلى سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية فسعر السيارة يبدأ من 999 ألف و900 جنيه مصري.