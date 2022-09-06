نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات هيونداي بدون مقدم 2023 بالسعودية كبرى تخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هيونداي بالتقسيط عبد اللطيف جميل لشهر سبتمبر، قدمت معارض عبد اللطيف جميل السعودي أفضل عروض على سيارات هيونداي جديدة بأقل قسط شهري من داخل كبرى مجموعة شركات السيارات الجديدة والمستعملة، سيارات داخل العرض بأنواع مختلفة سيارات هيونداي النترا 2023 فيليت، سيارة هيونداي اكسنت 2023 سمارت، هيونداي سوناتا 2023 فيليت 2.5، عروض تقسيط على سيارات هيونداي كونا 2023 سمارت، تلك العروض مقدمة بدون مقدم وبدون دفعة أولى للتمويل لأطول فترة وقسط شهري بسيط أقل من 2000 ريال سعودي.

تقسيط سيارات هيونداي بدون مقدم 2023 سعودية

العرض على سيارات بالتقسيط من عبد اللطيف جميل مستمر لمدة شهر، ويتمكن الشاري من شراء السيارة عن طريق موقع عبد اللطيف جميل تودين البيانات المطلوبة ويرسل إلى عبد اللطيف جميل للتمويل، يتطلب منك الآتي، اسمك بالكامل مع رقم جوال.

البريد الالكتروني الخاص بك لطلب السيارة. المدينة الحالية التي تقيم بها داخل المملكة. قيمة دخلك الشهري أو الراتب. وتدوين في النهاية رقم الإقامة أو رقم الهوية ويرسل النموذج.

سيارة هيونداي اكسنت 2023 سمارت جديدة

سيارة جديدة معروضة للتمويل بالتقسيط سيارة سيدان، نوع الدفع للعجلات لها أمامي، حجم محرك السيارة هو 1.4 لتر محرك قوي يدفع السيارة بقوة وسلاسة على الطريق، وأما عن عدد أسطوانات السيارة 4 أسطوانة تولد تلك الأسطوانات قوة بمقدار 100 حصان.

ناقل الحركة للسيارة هيونداي اكسنت سمارت اوتوماتيك يمنح السيارة 6 سرعات. وقود المحرك أو نظام عمل المحرك عن طريق البنزين. سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2023 موفرة جدا في استهلاك الوقود حيث سجلت 18.01 كيلو متر لكل لتر. بالنسبة إلى قيمة القسط الشهري للسيارة من عبد اللطيف جميل 1.222 ريال سعودي. القيمة المالية الإجمالية للسيارة في الأسواق تبدأ من 66.740 ألف ريال سعودي. القسط الشهري لمدة طويلة تصل إلى 60 شهر.

تقسيط سيارة هيونداي النترا فليت 2023

عروض تمويل تشمل أيضاً سيارة هيونداي النترا موديل 2023، تلك السيارة مميزة جدا بالكثير من المواصفات حيث إنها من سيارات سيدان، العجلات لها قوية دفع أمامي، محرك قوي بسعة 1.6 لتر، المحرك يحتوي على 4 أسطوانات تولد قوة دفع 128 حصان، وبالنسبة إلى ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك 1.6 لتر فيلت يأتي بعدد 6 سرعات.