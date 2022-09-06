نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط أهم مواصفات السيارة من الداخل والخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط وأهم مواصفات السيارة من الداخل والخارج يبحث كثير من عشاق سيارات هيونداي عن أهم المواصفات الداخلية والخارجية لهذه السيارة ومعرفة كافة التفاصيل للحصول على السيارة بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل الذي يقوم بتقديم العديد من العروض المميزة على أشهر أنواع السيارات التي يهتم بها ملايين من المواطنين حيث تتميز هذه السيارة بالعديد من الإمكانيات التي تجذب الجميع وبالتالي يبحثون عنها بشكل دائم وسوف نعرض لكم أهم مواصفات 2023.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023

هذه السيارة تتميز بوجود أربعة سلندر و156 نيوتن بالإضافة إلى قوة الحصان الخاصة بالسيارة تصل إلى 125 حصان، عدد الكيلو متر بالسيارة يصل إلى 292 كم في الساعة.

تستهلك هذه السيارة وقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر ويوجد فيها جنوط من 14 إلى 16 وذلك على حسب الفئة الخاصة بالسيارة.

يوجد في هذه السيارة دفع أمامي ومحرك السيارة يصل إلى 1600 سي سي وهي من فئة السيارات السيدان.

أهم مميزات هيونداي اكسنت 2023

هذه السيارة تتميز بوجود مصابيح ضباب ليد أمامية بالإضافة إلى وجود نظام الحماية من السرقة ويمكن فتح الأبواب والشنطة الخلفية ريموت كنترول.

يتواجد فيها نظام مانع للانغلاق ويوجد فيها مكيف هواء يدوي ومخرج للكهرباء قوتة تصل إلى اثنين فولت وحساسات ركن خلفية.

تتميز أيضا بوجود مشغل أسطوانات وراديو ومخرج usb والنوافذ الكهربائية والمرايات تعمل بنظام إلكتروني.

تفاصيل الحصول على سيارة هيونداي بالتقسيط

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بطريقة الحصول على سيارة هيونداي اكسنت 2023 من مجموعة عبد اللطيف جميل وتشمل الآتي،

أولا القسط الشهري الخاص بهذه السيارة يتم دفع 900 ريال سعودي أما بالنسبة للدفعة الأولى تصل إلى 20.415 ريال.

مدة التقسيط سوف تستمر لمدة 60 شهر ويتم دفع مصاريف الإصدار تصل إلى 439 ريال بجانب إجمالي الضريبة المضافة 10.50 ريال ثم سداد الدفعة الأخيرة لهذه السيارة يصل إلى 22.526 ريال حيث يصل سعر سيارات هيونداي اكسنت بالضريبة إلى 99.35 ريال سعودي.