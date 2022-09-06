نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هافال H6 GT 2023 السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هافال H6 GT 2023 الرائعة والقوية من انتاج الشركة الصينية هافال، التي تُوفر لمحبي السيارات الرياضية، تم تصميم السيارة الخارجي ليكون ذات مظهر رياضي وعصري، كما تم تجهيز المقصورة من الداخل لتكون أنيقة وفخمة، بالإضافة إلى الأداء المتميز والثبات الملحوظ في جميع أنواع الطرق، مع تزويدها بكامل التقنيات والتجهيزات الأساسية والحديثة والعصرية، بالإضافة إلى وسائل الأمان والسلامة.

محرك سيارة هافال H6 GT 2023

تتميز هافال H6 GT 2023 بمحرك قوي يُعطي للسيارة ثبات على الطرق، بالإضافة إلى الاستمتاع بالقيادة بها تجعلك تقود سيارة فريدة لما تحتوي من مواصفات محرك مميز وهو كالتالي:

محرك رباعي الأسطوانات سعة المحرك 2 لتر قوة حصان 201 حصان عزم دوران 325 نيوتن/ متر نظام دفع رباعي ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات

تصميم هافال H6 GT 2023 من الخارج

الهيكل الخارجي لسيارة هافال H6 GT 2023 بمظهر رياضية، كما نجد أن التصميم الخارجي لها على شكل الكوبيه وواضح من الخلف، ونلاحظ العديد من التفاصيل التي تمنح هافال H6 GT 2023 المظهر الرياضي الجديد والتي جعلتها مختلفة بشكل كبيرة عن باقي النسخ الخارجية ومن أهم المواصفات من الخارج للسيارة كالتالي:

مصابيح LED.

كما يوجد مصابيح ضباب من الأمام والخلف.

عجلات مقاس 29 إنش.

جناح خلفي ممتاز

يوجد في أعلى السقف فتحة بانورامية كبيرة.

هافال H6 GT 2023 من الداخل

تجهيزات وتقنيات حديثة

تعد سيارة هافال H6 GT 2023 الجديدة هي أفضل خيار لك، فأن المقصورة الداخلية واسعة وتم تجهيزها على أعلى مستوى من أجود الخامة عالية الجودة، ومريحة في ركوب العائلة بأكملها ومن أهم مواصفات المقصورة الداخلية كالتالي:

مقاعد مصنوعة من الجلد الفخم. المقاعد الأمامية يمكن تعديلها إلى 6 أوضاع كهربائياً. شاشة خاصة بالمعلومات مقاس 12.3 بوصة. بالإضافة إلى شاشة خاصة بالعدادات مقاس 10.25 بوصة. 8 سماعات ذات صوت قوي ونقي. مصابيح من الداخل بجميع جوانب المقصورة.

سعر هافال H6 GT 2023

تم طرح سيارة هافال H6 GT 2023 في الأسواق السعودية فئة بريميوم بسعر يبدأ من 126.488 ريال سعودي، بينما السعر العالمي إلى سيارة هافال H6 GT 2023 يتراوح من بين 28885 دولار إلى 30500 دولار.