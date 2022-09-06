نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بالتقسيط بدون مقدم بالسعودية بشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مستعملة بالتقسيط بالسعودية بدون مقدم، معارض وشركات كثيرة أصبحت اليوم تقدم عروض على السيارات المستعملة والجديدة بنظام التقسيط وتنافس بعضها البعض في تسهيل شروط الحصول على سيارة بالتقسيط حتى يتمكن كل من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة بالحصول على السيارة، وتلك الخطوة تعتبر هامة لانتعاش سوق السيارات الذي يعاني من ركود كبير بالسنوات الأخيرة، وأكثر ما يبحث عنه الفترة الحالية هو عروض تقسيط السيارات المستعملة من المعارض والشركات وشروط ميسرة للحصول على السيارة بدون تعقيدات ويقدم عدد من تلك المعارض منها عبد اللطيف جميل السعودي للسيارات شروط ميسرة جدا للحصول على سيارة مستعملة بالتقسيط بدون مقدم وضمان لمدة 3 سنوات أو عدد كيلوات محددة وفترة سداد طويلة وفق الميزانية المالية للمشتري.

سيارة مستعملة بالتقسيط بدون مقدم بالسعودية

يعرض لدى عبد اللطيف جميل السعودي سيارة كيا ستينجر مستعملة موديل 2018، مواصفات السيارة بأنها تباع عن طريق التمويل أو سيارة بالتقسيط لفترات طويلة تصل إلى 48 شهر تقسيط، الدفعة الأولى أو المقدم صفر ريال لا يوجد دفعة أولى، الدفعة الأخيرة للسيارة كيا 18.400 ألف ريال سعودي، قيمة السيارة المالية 134.320 ريال سعودي.

مزايا ومواصفات السيارة كيا ستينجر 2019 رمادية اللون. سيارة من نوعية السيارات القوية الرياضية. ناقل حركة وتغيير سرعات السيارة اوتوماتيك سهل الاستخدام. شاشة كمبيوتر لتسجيل كل ما يشمل أنظمة السيارة. عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 80 ألف كيلو متر. نسبة التملك للسيارة عند الشراء 20% حتى سداد المبلغ كاملاً. القسط الشهري للسيارة كيا ستينجر 2.415 ريال سعودي. كما أن سعر السيارة كاملا شامل مبلغ الضريبة.

تقسيط سيارة سوزوكي بأقل من 1000 ريال

قسط سياراتك لدى عبد اللطيف جميل وادفع مبلغ شهري أقل من 1000 ريال، سيارة سوزوكي فئة بالينو موديل 2020 FLEET، التقسيط لمدة طويلة تصل إلى 60 شهر، لا يوجد دفعة أولى بدون مقابل، قسط شهري 873 ريال سعودي، قيمة السيارة المالية 59.991 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة للسيارة 7611 ريال سعودي.