نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التنازل عن السيارة لـ شركة عبد اللطيف جميل وكيفية الحصول على التنازل وأهم النصائح في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر لكم اليوم أهم شروط التنازل عن السيارة وفقًا لمجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أنه تم تقديم بعض السيارات للتنازل وفقًا لبعض التراخيص من المصرف المركزي السعودي من خلال قرض التمويل التأجيري، وسنقوم بالتفصيل بتوضيح كل ما يخص سيارات التنازل من عبد اللطيف جميل وأهم الشروط وكيفية الحصول على التنازل من خلال تطبيق المجموعة أو الموقع الرسمي الخاص عبر الإنترنت.
أهم شروط التنازل عن السيارة مجموعة عبد اللطيف جميل
- يجب إتمام العميل كل الأقساط المستحقة الخاصة بحسابهم في برنامج التحويل التأجيري.
- عدم إخلال المستأجر للسيارة لأي شرط من الشروط الخاصة بعقد التأجير التمويلي الخاص بالشركة والعميل معًا.
- بعد إتمام دفع كافة الأقساط الخاصة بالسيارة يمكن للمستأجر امتلاكها بشكل رسمي.
فروع مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات
- مكة المكرمة – فرع مكة المكرمة للسيارات المستعملة – الكعكية – طريق الليث.
- المدينة المنورة فرع السيارات المستعملة.
- فرع منطقة الدمام.
- طريق المطار – الوعرة في المدينة المنورة.
- خريص للسيارات المستعملة.
- منطقة المنار في الرياض – شارع خريص.
- الدمام – الجلوية – شارع الملك سعود.
- العليا للسيارات المستعملة.
- الرياض – طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد.
- طريق مكة القديم أمام شارع الجامعة.
- مكة المكرمة – 14 كيلو للسيارات المستعملة.
- منطقة جدة – طريق المدينة الصاعد – شارع قريش بجانب محكمة التنفيذ.
أهم النصائح لشراء سيارة مستعملة
هناك بعض النصائح التي يجب الاهتمام لها عند شراء سيارة مستعملة والتي هي كالآتي:-
- أولًا يجب على المشتري تحديد جوانب السيارة المادية وعدد أقساطها والاهتمام بتاريخ الدفع والشروط المطلوبة وأي إضافات ومدى استحقاقها للمبلغ.
- على المشتري أن يقوم بالحصول على نسختين من عقد السيارة الأصلي ويترك واحد للبائع وواحد معه حتى انتهاء صفقة البيع ويأخذ كل ذي حق حقه حتى إذا ما أرادوا الرجوع في عملية البيع.
- تسليم السيارة يتم بعد الاتفاق على كل شيء مباشرة والتوقيع على كل العقود ومعها تسليم كل المستحقات وملحقات السيارة.
- على المشتري أن يكون على علم بكافة تفاصيل السيارة الداخلية والخارجية وأصغرها وأكبرها تجنبًا لحدوث أي مشاكل وخلافات.
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