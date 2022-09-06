نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين سيارات – 4 خطوات لـ تأمين السيارات أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد أكثر من شركة تأمين سيارات تعمل على تقديم عروض رائعه وأسعار مميزة من أجل جذب أكبر عدد من العملاء، وتختلف الأسعار من شركة لأخرى حسب عدد البرامج التي يتم تقديمها للعميل لتلبية احتياجاته والتأمين على المركبات عبارة عن نوعين نوع شامل يغطي كافة الحوادث التي تتعرض لها السيارة والنوع ثاني إلزامي ضد الغير.

شركة تأمين سيارات

أعلم أنك ترغب في معرفة أرخص شركات تأمين سيارات داخل المملكة العربية السعودية، لذلك سوف يتم ذكرها لك فيما يلي:

شركة اتحاد الخليج.

المتحدة للتأمين.

شركة الدرع.

التعاونية للتأمين.

ما هو تأمين السيارات

تأمين السيارات عبارة عن عقد يتم كتابته بين طرفين، الطرف الأول شركة التأمين والطرف الثاني مالك السيارة، يتضمن هذا العقد التزام هذه الشركة بتعويض المالك عن كافة الأضرار وجميع الأعطال التي تتعرض لها المركبة، حسب المتفق عليه بينهما.

خطوات تأمين السيارات أون لاين

ادخل مباشرةً على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة التي تريد التأمين معها.

إدخال جميع بيانات المركبة وتتمثل في، إثبات الهوية الشخصية لمالك السيارة، الرقم التسلسلي لاستمارة تسجيل المركبة.

كتابة الرقم التسلسلي في المكان المخصص له، وأيضًا البيانات، ثم الرقم التالي حتى تحصل على السعر.

يمكنك دفع التأمين على المركبة من خلال بطاقة الخصم، لكن بشرط أن تقوم بتفعيل خدمة الشراء عن طريق الإنترنت، وأيضًا يمكنك الدفع من خلال الفيزا أو الماستر كارد.

مميزات التأمين على السيارات

كما تتمثل مميزات التأمين على السيارات في النقاط الآتية:

حماية الأفراد.

الشعور بالأمان.

الحماية الصحية والجسدية.

الحماية من الكوارث الطبيعية.

يمنحك حل بديل يساعدك في حياتك اليومية.

يضمن إصلاح الأضرار في الوكالة.

ماهي أفضل شركات تأمين سيارات في السعودية؟

البحرية الوطنية للتأمين.

شركة بروج.

ادمجي.

ملاذ.

ميدغلف.

ما هي أسعار شركات تأمين سيارات في السعودية؟

شركة اتحاد الخليج يتم دفع مبلغ مالي ٨٩٥ ريال.

ميدغلف يتم دفع رسوم اشتراك ٦٦٠ ريال سعودي.

شركة وفاء السعودية ١٠٥٠ريال.

الشركة التعاونية ٦٥٠ ريال في حالة الضمان ضد الغير، والتأمين الشامل يتم دفع ٦٠٠٠ ريال.

أسيج للتأمين ٧٥٠ ريال سعودي.

ما الذي يؤثر على سعر وثيقة تأمين السيارات؟

سجل السائق المروري .

قيمة السيارة.

التغطية التأمينية.

عمر السائق وخبرته.

شركة تأمين سيارات تختلف أسعارها من شركة لأخرى، حسب حالة الضمان سواء كان ضمان شامل أو إلزامي ضد الغير، وأيضًا يوجد الكثير من مميزات التأمين على السيارات منها حماية الأفراد، والشعور بالأمان.

لقد قمنا بتوضيح جميع مميزات شركة تأمين سيارات كما تم إيضاح جميع أسعار التأمين لبعض الشركات، وشرح كافة خطوات كيفية تأمين المركبة بطريقة سهلة وبسيطة يسهل عليك تنفيذها في أقل وقت ممكن.