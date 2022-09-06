نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلوعة الموسم وصلت البلاد ..لادا نيفا برونتو الفخمة تتربع على العرش في الأسواق السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دلوعة الموسم وصلت البلاد ..لادا نيفا برونتو الفخمة.. لادا نيفا برونتو من السيارات الرائعة التي وصلت حديثا إلى السوق السعودية وبالرغم من ذلك فقد أصبح لها جمهورا عريضا يريدون امتلاكها، وهي متوفرة بأسعار مناسبة تماما في السوق السعودية وتسير باتجاه غزو كافة الأسواق على مستوى العالم، فهذه السياره في الأصل روسية وليست جديدة بل إنها كلاسيكية وقديمة وأثبتت نفسها وقدرتها على مدى السنوات وفيما يلي نتعرف أكثر عليها.

دلوعة الموسم وصلت البلاد ..لادا نيفا برونتو الفخمة

لادا نيفا بورنتو هي السيارة المنتظرة منذ القدم وهي فريدة من نوعها وقد كانت تسكن القلوب قديما منذ عام 1977، تتشابه مع سيارات لادا الأخريات في الهياكل الخارجية إلا أن هناك منها إصدارات جديدة حصلت على هيكل خارجي شبيه بسيارات شيفروليه.

مما تتميز به هذه السيارات وجود مصدات بلاستيكية فيها كما أنه تمت إعادة تصميم الشبكة الخاصة بها لتصبح أكثر حداثة مناسبة أكثر للعملاء الذين يفضلون هذا النوع نن التصاميم، حيث أن هذه السيارة تتطور دائما وتميز من نفسها وتواكب متطلبات العصر.

مميزات لادا نيفا برونتو

حديثنا لن يتضمن الجهة الخارجية فقط بالرغم من إضافة عوامل أمان جديدة إليها مثل العتبة الجانبية للحماية ولكن هذه السيارة قد امتلكت في الفترة الأخيرة كشافات من أنواع حديثة ضبابية او العجلات البلاستيكية الغير قابلة للانكسار ونظام الحقن الالكترونى للفرامل وكثير من من وسائل الأمان الأخرى في السيارة.

لم تتخلى هذه السيارة عن مظهرها الكلاسيكي العام حيث أنها حدثته وطورته ليصبح أكثر جاذبية لعملاء أكثر وهذا بالفعل ما حدث حيث أنها قد أصبحت ذات مقاعد متجددة ومريحه وقابلة للتكيف مع الجو المحيط بها.

أصبحت السيارة عازلة للصوت تماما داخليا و خارجيا ومانعة لأي اهتزازات أثناء السير كما أن الجنوط الخاصة بها 15 بوصة وثابتة أثناء السير حتى على الطرق الصعبة.

اسعار لادا نيفا برونتو