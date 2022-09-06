نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبابة كيا سبورتاج وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج الفخمة فى السعودية وحش على الطرق الصعبة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدبابة كيا سبورتاج وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج.. كيا سبورتاج قدمت إلى السعودية من كوريا الجنوبية وبها كثير من المواصفات الداخلية والخارجية التي تجعلها الاختيار الأمثل للعملاء الذين يميلون لاختيار السيارات الحديثة التي تخدمهم وتقدم إليهم لتكنولوجيا في أحدث صورها وأجملها حيث أن هذه السيارة تتمتع بكثير من المميزات التي لا يمكن التخلي عنها بأسعار مناسبة جدا وفيما يلي سنوضح لكم تفاصيل ذلك. الدبابة كيا سبورتاج وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج كيا سبورتاج من السيارات التي تهتم بوجود مواصفات خارجية مميزة، حيث أن بها فتحة بانورامية في السقف تعطيها شكل أكثر أناقة.

كما أنها مزودة بمصابيح امامية وخلفية كل منها بتقنية مناسبة لموضعها حيث أن الاماميه ضبابية بينما الخلفية من النوع الليد.

تقدم كذلك الزجاج المعتم المقوى مع إضاءات أوتوماتيكية.

كما أن بها مرايات كهربية مع حساسات المصابيح. تجهيزات الامان في كيا سبورتاج هذه السيارة مقدمة إليك مع نظام فرامل لا يحدث معهم انزلاق كما أنها موزعة بشكل إلكتروني ناجح وفعال.

مزودة كذلك بنظام ايمو بليزر ضد السرقة لتأمينها من عمليات الاستيلاء.

عجلة القيادة الخاصة بالسيارة كهربية كما أنها ثابتة أثناء سيرها على الطريق ومزودة بالوسائد الهوائية للتأمين.

من الممكن تثبيت مقاعد الأطفال في السيارة وهذا يعطيهم أمان أكثر ومحافظة عليهم.

هناك حساسات موجودة في السيارة من الخلف من أجل الركن.

كما أنها مزودة بكاميرا خلفية للمساعدة على استطلاع الطريق بالكامل. أنظمة الترفيه في سياره كيا سبورتاج السيارة مقدمة إليك بكثير من الانظمة الخاصة بالوسائط المتعددة المستخدمة للترفيه منها: مزودة بمداخل AUX.

يمكنك التحكم في تشغيل المذياع من عجلة القيادة لأنها كهربية، وهذا يوفر سهولة في التعامل معها.

هناك مدخل يو اس بي وكذلك شاشة عرض شامله للسيارة بالكامل.

من الممكن دمج الهاتف مع السياره سواء كان نظامه أندرويد أو IOS.

السيارة موزع على نطاقها ست سماعات ستيريو واضح جدا فيها الصوت.

إضافت السيارة كذلك كثير من المميزات الترفيهية التي تساعد السائق على إمضاء وقت ممتع فيها سواء كان يستخدمها للمشاوير الخاصه به أو للعمل. اسعار كيا سبورتاج هذه السيارة تتوافر منها في السعودية سبع موديلات وبالرغم من ذلك فإنها تتواجد في خضم منافسة شديدة جدا مع سيارات أخرى مثل هوندا سي ار بي وغيرها. سعر السيارة مناسب جدا حيث تبدأ من 96,000 ريال في السوق السعودية للموديل الأول.

النسخه الاعلى سعرا منها تثمن بسعر 159,273 ريال

ان قمت بشراء تلك السيارة واستخدامها تتأكد أنها تستحق أكثر من ذلك بكثير.

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