وحش السيارات والطرق الواعرة وصلت البلاد…سيارة شيري تيجو 7 Chery Tiggo 2023 بمواصفات جبارة ومميزات عاليه وأسعارها ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة سيارة شيري تيجو 7 Chery Tiggo 2023 بمواصفات جبارة ومميزات عاليه، سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من السيارات صينية المنشأ تتميز بأبعاد متناسقة وقياسية وتعد من السيارات الرياضية كبيرة الحجم تتوفر بفئات متعددة وقد زاد سعر سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 عن الاصدارات السابقة لها، وتأتي شيري تيجو 7 بوسائل أمان متعددة وكماليات بأحدث التقنيات وبجودة عالية.

سيارة شيري تيجو 7 Chery Tiggo 2023 بمواصفات جبارة

يعد أداء محرك سيارة شيري تيجو 7 2023 جيد حيث يعمل بقوة 145 حصان.

ينتج عزم دوران 210 نيوتن لكل متر.تبلغ سعة المحرك 1500 سي سي تربو.

كما يقترن بناقل حركة ب 6 سرعات أوتوماتيك.

معدل استهلاك سيارة شيري تيجو 7 للوقود يبلغ نحو 6.3 لتر/100كم.

كما أن فرش المقاعد داخل السيارة من الجلد .

كما يوجد بها 6 سرعات حساسة للسرعه .

أبعاد سيارات شيري تيجو 7 2023

يبلغ طول قاعدة عجلات سيارة شيري تيجو 7 نحو 2670 مليمتر.

ويقدر طولها الكلي بنحو 4505 ملليمتر.

بينما يبلغ عرضها 1837 مليمتر.

كما أن ارتفاعها يقدر بنحو 1670 ملليمتر.

يأتي الخلوص الأرضي بمقدار 210 مليمتر.

تصل مساحة التخزين الشنطة الخلفية إلى 414 متر.

كما أن خزان الوقود سعته 57 لتر.

كماليات سيارة شيري تيجو 7 الفئة الأولى

تحتوي الفئة الأولى من سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 على وسائل أمان متعددة منها:

الفرامل المانع للانغلاق ABS.

وبرنامج تدعيم الفرامل BAS.

الوسائد الهوائية ومساعده الصعود على المرتفعات.

كما أنها تحتوي على سبويلر خلفي ومثبت للسرعة.

وجنوط رياضي مقاس 18 بوصة.

كما يمكن التحكم في محركها إيقاف وتشغيله عن بعد.

تحتوي على مصابيح ضباب أمامية وكاميرا خلفية للمراقبة

كماليات الفئة الثانية سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تحتوي على الثانيه من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على نفس امكانيات الفئة الأولى ولكن تزيد عنها في بعض التفاصيل:

حيث تحتوي على حساسات ركن و فتحة سقف كهربائية.

وتم فرش مقاعد من الجلد الفاخر.

ويمكن طي المرايات الجانبية كهربائيا.

المقصورة الداخلية لسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 تحتوي على خمس مقاعد وهي مصممة للاستخدام العائلي.

وتحتوي على شاشة بقياس 10.25 إنش.

أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023