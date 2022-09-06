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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأحدث عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل فى السعودية على 60 شهر بمواصفات جبارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى وأحدث عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا ، شركة عبد اللطيف جميل واحدة من أكبر شركات السيارات في المملكة السعودية حيث أنها تعمل على تقديم أقوى وأحدث عروض السيارات الحديثة المتطورة ومن ضمن هذه السيارات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 المتوفر بها كثير من المواصفات والإمكانيات التي جعلتها السيارة الأهم والأنسب للكثيرين في المملكة العربية السعودية.
كما أن سيارات سوزوكي من أنواع السيارات التي يفضل العديد من الأشخاص ولكن يمنعهم عن شرائها سعرها الضخم وهذا ما دفع عبد اللطيف جميل أن يقوم بطرح بعض من العروض القوية التي تساعد البعض أن يحصل على السيارة.
أقوى وأحدث عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا
عملت شركة عبد اللطيف جميل على تقديم بعض من العروض القوية جداً على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 المقدمة بمبلغ يبدأ من 135.527 ريال سعودي شامل الضريبة وفترة سداد على 60 شهر.
الدفعات الشهرية 1.300 ريال أما الدفعة الأولى للسيارة 15.723 ريال، والدفعة الأخيرة وهي الدفعة الخاصة بتملك السيارة 27.137 ريال سعودي ومعدل النسبة السنوية 21% ومصاريف الإصدار تصل إلى 618 ريال، الضريبة المضافة والإجمالية 14.049 ريال.
مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022
سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من أكثر أنواع السيارات التي متاحة في المملكة العربية السعودية بمواصفات وإمكانيات مثالية ومنها ما يلي:
- السيارة بها محرك قوي جداً 1600 سي سي يولد قوة 115 حصان وقوة عزم الدوران 156 نيوتن متر.
- تنقل السرعة للعجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الحركة وتعمل عن طريق تقنية الدفع الكلي.
- السيارة تتسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 13 ثانية.
- تستهلك السيارة من الوقود 5.8 لتر عند ممشى 100 كم.
- تأتي السيارة بطول 175 متر وبعرض 1.775 متر وبارتفاع 1.610 متر.
- بجانب مساحة التخزين الخلفية التي تتسع إلى 375 لتر وترتكز السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.500 متر، فهو مدعوم بجنوط رياضية بتصميم هندسي رائع.
- إلى جانب أن السيارة تمتلك واجهة أمامية بها إضاءة نهارية بتقنية الليد ومرايات جانبية تم تزويدها بإشارات ضوئية.
- يوجد بها وسائد هوائية وميزة دعم الفرامل BA إلى جانب لحساسات ركن وكاميرا ليكون من السهل الاصطفاف.
- تحتوي على مكيف هواء وزجاج كهربائي وقفل مركزي.
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