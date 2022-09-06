نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأحدث عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل فى السعودية على 60 شهر بمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى وأحدث عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا ، شركة عبد اللطيف جميل واحدة من أكبر شركات السيارات في المملكة السعودية حيث أنها تعمل على تقديم أقوى وأحدث عروض السيارات الحديثة المتطورة ومن ضمن هذه السيارات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 المتوفر بها كثير من المواصفات والإمكانيات التي جعلتها السيارة الأهم والأنسب للكثيرين في المملكة العربية السعودية.

كما أن سيارات سوزوكي من أنواع السيارات التي يفضل العديد من الأشخاص ولكن يمنعهم عن شرائها سعرها الضخم وهذا ما دفع عبد اللطيف جميل أن يقوم بطرح بعض من العروض القوية التي تساعد البعض أن يحصل على السيارة.

أقوى وأحدث عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا

عملت شركة عبد اللطيف جميل على تقديم بعض من العروض القوية جداً على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 المقدمة بمبلغ يبدأ من 135.527 ريال سعودي شامل الضريبة وفترة سداد على 60 شهر.

الدفعات الشهرية 1.300 ريال أما الدفعة الأولى للسيارة 15.723 ريال، والدفعة الأخيرة وهي الدفعة الخاصة بتملك السيارة 27.137 ريال سعودي ومعدل النسبة السنوية 21% ومصاريف الإصدار تصل إلى 618 ريال، الضريبة المضافة والإجمالية 14.049 ريال.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من أكثر أنواع السيارات التي متاحة في المملكة العربية السعودية بمواصفات وإمكانيات مثالية ومنها ما يلي: