أحدث أسعار ام جى MG5 2023.. صور

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عمر شويل - جدة أسعار ام جى MG5 2023 ، واحدة من الأمور التي يهتم بها عشاق السيارات وتجارها المهمون، لا سيما في الأسواق العربية التي تستهلك أعداد كبيرة من هذه السيارات بشكل سنوي، خصوصًا في الخليج العربي.

وجدير بالذكر أن العديد من الشركات التجارية الكبرى في المنطقة تملك وكالات حصرية لهذه الماركة الشهيرة في المملكة العربية السعودية، إلا أن كفاءة العمل وقوة الأداء والميزات الهندسية الكبيرة هي ما تجعلها فريدة من نوعها ضمن سوق العربات بشكل عام.

أسعار ام جى MG5 2023

أما على المستوى النظري فإن سيارات إم جي تتصدر قوائم السيارات الأكثر تداولًا خلال الفترة الأخيرة، ويمكن تفسير ذلك بالميزات القوية المنافسة التي تطرحها وتوفرها لزبائنها بشكل كامل، ولعل أبرز هذه المزايا هي:

مزايا ام جى MG5 موديل 2023

درجة الأمان الكبيرة الناتجة عن أحزمة الأمان، نظام الإنذار، علاوة على وسائد الصدمات الهوائية والمكابح المضادة للانزلاق.

كما تأتي قوة المحرك التي تبلغ 120 حصان مع سعة قدرها 1500 سي سي كبرهان على تفوقها.

ولا بد من الإشارة إلى أنها اقتصادية توفر صرف الوقود بشكل كبير، حيث يبلغ استهلاكها 5.8 ليتر لكل 100 كم.

علاوة على ميزات الضوء الهالوجيني القوي، ومكبرات الصوت الأربعة من نمط ثلاثي الأبعاد التي توجد في المقصورة الداخلية.

بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بضبط المقاعد الأمامية والمرايا ومثبت السرعة والفرامل ومؤشرات الوسط الداخلي لمقصورة الركاب مما يرفع من زيادة الأمان والسلامة لدى مستخدميها

أما من الناحية المالية فإن أسعار هذه الشركة تتصف بالتوازن وملاءمة كافة الشرائح في المجتمع، وفي هذا السياق أطلقت عدة سيارات جديدة في السوق هي:

أسعار ام جى MG5



سيارة MG5 من نمط كلاسيك Classic، والتي توفر ميزات عائلية كبيرة تخدم الأسر ونقل الأطفال، وتجدر الإشارة إلى أن سعرها يبلغ 325 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 65 ألف ريال سعودي.

بينما نمط كومفورت ذو الأداء القوي المناسب للاستخدام اليومي في كافة مجالات العمل والنقل يبلغ ثمنها 70 ألف ريال.

أما نمط Luxury الفاخر يوجد في الأسواق بمبلغ 74 ألف ريال سعودي أي 370 ألف جنيه.

وبهذا نكون قد تعرفنا على أحدث أسعار ام جى MG5 موديل 2022، وأهم مزايا هذه السيارة الرائعة.