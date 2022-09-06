نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 600 ريال سعودي تقسيط كيا سيلتوس 2022 السيارة العملاقة صاحية الطرق الواعرة بمواصفاتها الخرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقسط شهري يبدأ من 600 ألف ريال سعودي وفرصة عظيمة بخصوص تقسيط كيا سيلتوس 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل على فترة سداد ممتدة حتى خمس سنوات كاملة، حيث تعتبر سيارة كيا سيلتوس الجديدة هي من السيارات الفاخرة سواء من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون بالنسبة إلى إمكانياتها، فالسيارة تم تقديمها بعدد كبير جدًا من وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تخص الحماية والأمان وعدد من وسائل الترفيه وغيرها من الإمكانيات التي تجعلها خيار مثالي لأي مشتري. تقسيط كيا سيلتوس 2022 من عبد اللطيف جميل جاء عرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل كالآتي:- سعر السيارة يبدأ من 73 ألف و850 ريال سعودي.

القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 600 ريال سعودي.

فترة سداد أقساط السيارة تمتد إلى خمس سنوات.

دفعة القسط الأول تبلغ 51 ألف و224 ريال سعودي.

بينما القسط الأخير من سعر السيارة يبلغ 29 ألف و724 ريال سعودي. إمكانيات ومواصفات سيارة كيا سيلتوس موديل 2022 تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي والخلفي للعجلات بدفع قوي تصل قوته إلى حوالي 146 حصان.

هيكل السيارة الخارجي متطور وأنيق وجذاب ويتوفر من السيارة أكثر من لون وكل الألوان تتوافق مع الموضة الحالية.

مقصورة السيارة الداخلية تتميز بالاتساع ومقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر المضاد للأتربة ولا يتسخ بسهولة.

هي سيارة عائلية تتسع لعدد كبير من الركاب قد يصل إلى سبع ركاب والصف الأخير يحتوي على مجموعات لتثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال.

حجم ومساحة شحن السيارة يبلغ 26.6 قدم مكعب وتحتوي على حزمة كبيرة من خصائص الأمان والسلامة في كل فئاتها.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ومقاس شاشة السيارة يبلغ 8 بوصة وتعمل باللمس وتتميز بسرعة استجابتها ولكن في بعض الأحيان تتجمد.

تتواجد في السيارة خاصية الفرامل المانعة للإنغلاق والكبح التلقائي للفرامل وتتميز بوجود خاصية تحذير السائق عند الخروج عن المسار.

سعر السيارة مناسب وتم تصميمها بمواد فاخرة ولا تحتوي على بلاستيك صلب كما أنها مزودة بعدد من وسائل التكنولوجيا المتطورة.

تدعم خاصية البلوتوث وخاصية شحن الهواتف لاسلكيًا.

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