كاش بـ7000 ريال فقط ارخص سيارات للبيع في الرياض بحالات ممتازة ومواصفات جبارة

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عمر شويل - جدة موضوع اليوم هو حزمة من أفضل سيارات مستعملة في السعودية تم تقديمها للعام الجاري 2022م – 1444هـ، حيث يسعى سوق المملكة العربية السعودية على توفير أفضل سيارات قد تكون مستعملة ولكن لا يبدو عليها القدّم حيث أنها مقدمة بحالة جيدة وأفضل من السيارات الجديدة التي يتم تقديمها من شركات غير معروفة الأصل، ولكن يتمثل سوق السيارات السعودي في الفترة الحالية في موقع إلكتروني يدخله مالكي السيارات التي يرغبون في بيعها ويعرضون سياراتهم للبيع.

سيارات مستعملة في السعودية لعام 2022م – 1444هـ

من السيارات التي تم تزويدنا بها اليوم وسنقوم بتقديمها لكم عبر سطور مقالنا هي كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2003م مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم تقديم وإصدار سيارة تويوتا كورولا هذه في عام 2003م وكانت في اليابان ومن أفضل سيارات التويوتا حيث أنه يمكن للسيارة أن تسير لمسافات قد تصل إلى حوالي 139 ألف كيلو متر ومتوفرة الآن في منطقة تبوك ومزودة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من عدة نقلات، سعر بيع السيارة يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي أبيض ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966596280013.

2. سيارة تويوتا كورولا 2014م مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2014م تم إصدار السيارة وحازت على شهرة واسعة جدًا منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا هذا، حيث أن للسيارة قدرة على أن تسير حتى 140 ألف كيلو متر، متوفرة مستعملة الآن بسعر 10 آلاف ريال سعودي يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وتعمل السيارة بوقود البنزين وتتكون من أربعة أبواب ولون أبيض من الخارج وللتفاصيل الإضافية أو لشراء السيارة اتصل على رقم +966582871529.

3. سيارة تويوتا كورولا 2007م مستعملة

وسيارة تويوتا كورولا موديل 2007م هي من السيارات الفاخرة التي تتميز بقدرتها الخارقة في السير على الأراضي الغير ممهدة بأقصى مسافة تصل إلى 190 ألف كيلو متر، يمكنك شراء السيارة الآن بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي من الرياض السعودية من خلال رقم +966582871529.

4. سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2017م مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدارها في عام 2017م وسيارات اللاند كروزر تتميز بفخامتها، أقصى ممشى للسيارة هو 263 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي والتواصل من خلال رقم +966583576106.