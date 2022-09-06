سيارات مستعملة للبيع تويوتا وكيا بسعر منخفض لمحدودي الدخل

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عمر شويل - جدة يمكنك بداية من 4000 ريال سعودي وحتى 10000 ريال سعودي أن تمتلك سيارة أحلامك من فئة تويوتا وكيا بكل إصدراتهم المعروفة والشهيرة وذلك في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2003 مستعملة للبيع للبيع بسعر رائع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2003 مستعملة في مدينة الشرقية.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 4000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 300000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966582828321. للبيع سيارة كيا ريو أول إستخدام 2007 مستعملة متاح للبيع بسعر رائع سيارة كيا ريو أول إستخدام 2007 مستعملة متاحة في مدينة المدينة المنورة.

تباع السيارة كيا ريو مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا ريو أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة كيا ريو بلغ 165000 كيلو متر.

السيارة كيا ريو متاحة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة كيا ريو البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا ريو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966583798946. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع للبيع بسعر لقطة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 133000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590131128 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590131128. للبيع سيارة كيا سيراتو أول إستخدام 2015 مستعملة متوفر للبيع السيارة كيا سيراتو أول إستخدام 2015 مستعملة متوفرة في مدينة الشرقية.

تباع السيارة كيا سيراتو مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا سيراتو أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة كيا سيراتو بلغ 220000 كيلو متر.

السيارة كيا سيراتو متوفرة بلون خارجي أسود.

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