نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات المستعملة في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض السيارات المستعملة في السعودية اليوم، تنال السيارات من ماركة تويوتا إقبال كبير عليها سواء كانت جديدة أم مستعملة مما جعلها السيارة الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية وتتميز السيارة تويوتا بهيكلها القوي من السيدان وقوة محركها بالإضافة إلى صناعتها اليابانية المتقنة.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2013:

يوجد للبيع كاش سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2013 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة مكة المكرمة، وتباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 11000 ريال سعودي، ويعد عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 200000 كيلو متر، والسيارة تويوتا كامري تأتي بمواصفات خليجية.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمحرك به عدد 4 سلندر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متواجدة بلون خارجي أبيض.

تأتي السيارة تويوتا كامري بهيكل من السيدان.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري بها مقاعد جلد ونظام التحكم في الطارة ومثبت سرعة وجنوط وإشارات مرايا وكاميرا خلفية وبلوتوث وحساسات خلفية وأمامية ومدخل يو إس بي ومقاعد أوتوماتيك.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594187366 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966594187366.

للبيع سيارة تويوتا فورتشنر 2013:

متوفر للبيع الفوري سيارة تويوتا فورتشنر سنة الصنع 2013 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة بريدة، كما تباع السيارة تويوتا فورتشنر مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة تويوتا فورتشنر أوتوماتيك، وقد تم قيادة السيارة تويوتا فورتشنر بلغ عداد الممشى 237000 كيلو متر.

السيارة تويوتا فورتشنر متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا فورتشنر البنزين.

تتكون وسائل الراحة في السيارة تويوتا فورتشنر من فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

نظام الصوت في السيارة تويوتا فورتشنر به بلوتوث وراديو كاسيت ونظام التحكم في الطارة ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

وسائل الأمان في السيارة تويوتا فورتشنر مزودة حساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية جانبية ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا فورتشنر مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 530956823 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096630956823.