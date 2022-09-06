نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإمكانيات عالية سيارات هونداي مستعملة للبيع بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي تعتبر من أنواع السيارات المميزة للغاية، خاصة في المملكة العربية السعودية، لأن جميع المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية يعشقون قيادة سيارات هيونداي، خاصة المستعملة لأنها تعرض بأسعار قليلة في متناول أيدى الجميع،، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن أفضل سيارات هيونداي المستعملة. سيارة هيونداي اكسنت مستعملة للبيع موديل 2005 سيارة هيونداي اكسنت 2005 تتمتع بلون فضي فاتح، وطراز قديم فهي تعمل بناقل حركة مانيوال، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بكشافات أمامية وخلفية، ومرايات أمامية لونها أسود داكن، وجنوط فضي.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة مئتان سبعة وأربعون ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت 2005 للبيع بسعر 7000 آلاف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ألف ريال سعودي بداية كل شهر، و٢٠٠٠ ريال مقدم.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596564793,+966596564793. للبيع سيارة هيونداي النترا ام دي ٢٠١٨ مستعملة سيارة هيونداي النترا ام دي ٢٠١٨ تتمتع بلون أزرق لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بباور ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومرايات ضم للإغلاق، ومكيف ذات برودة عالية، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد والقماش تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة فتحة سقف وريموت كنترول، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومشغل دي في دي، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وزجاج فاميه، ومشغل اسطوانات، ونظام تحكم خاص بالطارة، وبلوتوث.

كما تتمتع هذه السيارة بنظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، ومبدل أقراص، وراديو كاسيت.

كما السيارة بها حساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، ومثبت سرعة، ووسادة هوائية جانبية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٤,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الخرج.

تعرض سيارة هيونداي النترا ام دي ٢٠١٨ للبيع بسعر ٢٧,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0556774629,+966556774629.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإمكانيات عالية سيارات هونداي مستعملة للبيع بسعر رخيص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.