نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة موديل السنة للتنازل بدون مقابل على أقساط مريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديل السنة للتنازل بدون مقابل على أقساط مريحة، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا ميد نايت 2022 مستعملة طالع عدادها 34 ألف كم، محرك دفع امامي سداسي الاسطوانات سعة 3500cc والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بقير f1 خلف المقود، مكيف لمس بتحكم منفصل، فتحة سقف بانوراما، جنوط مكحله 18 إنش، مقود مكسو بالجلد، مقاعد جلد، حساس كفرات، فرامل ABS، نظام ثبات إلكتروني، انارة ليد نهارية، انوار ليد خلفية، تطعيمات كروم خارجية، حساسات وكاميرا خلفية، عدد 2 شكمان خلفي، دخول ذكي، تشغيل ذكي، تشغيل عن بعد، مرايا داخلية تعتيم، جلنط كهربائي، مثبت سرعة، عداد رحلات، شاشة معلومات، بلوتوث، منفذ USB. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 2104 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 اقساط ومتبقي سداد 52 قسط + دفعة أخيرة 67 ألف ريال قابلة للتقسيط.

سيارات للتنازل على أقساط مريحة

تتوفر للتقبيل بالشرقية سيارة تويوتا هايلكس غمارة 2022 مستعملة طالع عدادها عشرين ألف كم، محرك ديزل 4 سلندر حجمه 2400cc بقدرة 147 حصان والجيربوكس عادي. تتميز بنوافذ كهربائية مقاعد مخمل، نظام المساعدة في المرتفعات، فرامل مانعة للانغلاق، جنوط 16 انش، تقنية دعم المكابح، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، خاصية مراقبة ضغط الإطارات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الرياض وقيمة القسط الشهري 1395 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 اقساط ومتبقي سداد 55 قسط،+ دفعة نهائية قابلة للجدولة وقيمتها 36 ألف ريال.

تتوفر للتنازل بأبها سيارة تويوتا يارس 2022 فل كامل مستعملة طالع عدادها 6000 كم، ماكينة 4 سلندر سعة 1500cc بقدرة 105 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، شاشة ترفيه، مكيف يدوي، كاميرا خلفية، جنوط 14 انش، وسائد هوائية، مقاعد مخمل، دخول ذكي بالريموت، مرايا جانبية كهربائية، USB ،AUX، بلوتوث، إكسسوارات كروم، أبل كار بلاي، حساس كفرات، فرامل ABS مانعة للانغلاق. السيارة للتقبيل بدون رسوم من خلال بنك الرياض وقيمة القسط الشهري 918 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 اقساط ومتبقي سداد 55 قسط بالاضافة إلى دفعة أخيرة قيمتها 16 ألف ريال وقابلة للتقسيط على سنتين.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل بالمدينة المنورة جيلي توجيلا اسود 2022 فل كامل مستعملة طالع عدادها 6500 كم، محرك 4 اسطوانات 2000cc بقدرة 238 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بمقاعد جلدية، اطارات فاخرة، تكييف أوتو، سقف بانوراما، ليد، جنوط 20 إنش، كاميرا 360 درجة، نظام تثبيت سرعة، نظام ذاكرة للمقاعد، دخول ريموت، تحكم دريكسون، بلوتوث، منافذ للشحن والطاقة، مساعد اصطفاف، تشغيل المحرك بدون مفتاح، نظام تحذير مغادرة المسار، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم كهربائي بالمقاعد. السيارة للتنازل بالتقسيط بدون شروط عن طريق البنك الاهلي وقيمة القسط الشهري 1996 ريال، تم دفع 6 أقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة أخيرة 30 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.