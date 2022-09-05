نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل مستعمله حالات كالجديد في السعودية تويوتا كورولا وكامرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للتنازل مستعمله كشفت إحدى الشركات في المملكة العربية السعودية بالتفاوض مع مالكي السيارات لتقديم حزمة من أفضل سيارات للتنازل في السعودية بأسعار تقسيط وبدون دفعات أولية من سعر السيارة، فالسيارات المستعملة تناسب فئات كثيرة سواء الغنية أو الفقيرة حيث أن هناك أسعار سيارات قد تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي والقسط الشهري قد يكون أقل من ألف ريال سعودي وكل هذا مناسب للكثير وسنوضح لكم بعض السيارات بمواصفاتها وأسعارها المقدمة بها.

سيارات للتنازل في السعودية لعام 2022م – 1444هـ

من أبرز السيارات التي سنقوم بتقديمها لكم باسم “سيارات للتنازل” هي كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2018 مستعملة

من أبرز مواصفات السيارة هي أنه تم إصدارها في عام 2018م وهي متوفرة الآن في منطقة الدمام في المملكة العربية السعودية مستعملة بسعر تنازل قيمته 42 ألف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من ألف و500 ريال سعودي حيث أن السيارة تتراوح المسافة التي يمكن أن تسيرها بين 70 ألف حتى 80 ألف كيلو متر وهي سيارة أوتوماتيكية وللمزيد من التفاصيل عليكم بالاتصال على رقم 0598838743.

2. سيارة تويوتا كامري 2020 سبورت مستعملة

تتمثل إمكانيات السيارة في أن ارتفاعها عن الأرض مناسب ولا يسبب احتكاك ولونها من الخارج هو اللون الأبيض وهي موجودة الآن في المدينة المنورة داخل المملكة العربية السعودية بدون مقابل وبقسط شهري قيمته تبدأ من ألفي و209 ريال سعودي وأقصى مسافة تصل إليها السيارة هي 180 ألف كيلو متر وللتفاصيل الأخرى اتصل على رقم 0582869787.

3. سيارة تويوتا يارس 2017 مستعملة

السيارة هي من أفضل سيارات اليارس بالرغم من إصدار أكثر من موديل جديد بعدها ولكن لها مكانة كبيرة بين المشترين ويتم تقديمها مستعملة في الدمام السعودية بسعر يبدأ من 25 ألف ريال سعودي وبقسط شهري قيمته 1.015 ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب ولونها من الخارج فضي ويمكنكم التواصل مع مالكها عبر رقم 0564811622.

4. سيارة ام جي 5 2021 مستعملة

لون السيارة هو اللون الأسود وهو لون الفخامة والجاذبية، السيارة يتم تقديمها بسعر تنازل قيمته 3 آلاف ريال سعودي وبقسط شهري 894 ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 0500060622.