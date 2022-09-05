نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2023 على 60 شهر من عبد اللطيف جميل اقوى سيارة يابانية جبارة للطرق الصعبة بمواصفات واسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا ، أصبحت عروض التقسيط متاحة في الوقت الحالي من خلال الاستمتاع بأقوى وأحدث عروض من عبد اللطيف جميل، وهو من أفضل الحلول التي يتم اللجوء إليها من معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي تساعد بأن يتم الحصول على السيارة التي يريد الحصول عليها مثل سيارة فيتارا 2022 الجديدة التي يتم عرضها بأعلى الأسعار ويكون من الصعب الحصول عليها، ولكن مع الاستمتاع بعروض التقسيط يكون سهل جداً أن يتم الحصول على السيارة لأي شخص.

بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا

السيارة يبدأ سعرها في السعودية من 74.361 ريال سعودي يتم السداد على فترة 60 شهر والدفعات الشهرية تبلغ 600 ريال، والدفعة الأولى 51.196 ريال سعودي وتبلغ الدفعة الأخيرة وهي دفعة التملك 29.930 ريال ومعدل النسبة السنوية 23% ومصاريف الإصدار 343 ريال والضريبة المضافة الإجمالية 13.450 ريال.

ويتم الاستمتاع بالعروض من خلال التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل التي تساعد العملاء أن يحصلوا على سيارة الأحلام بأفضل الطرق الميسرة.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تمتلك السيارة الكثير من المواصفات والمميزات التي تجعلها من أفضل السيارات المنافسة ومن أهم هذه المواصفات التالي: