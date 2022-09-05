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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2023 على 60 شهر من عبد اللطيف جميل اقوى سيارة يابانية جبارة للطرق الصعبة بمواصفات واسعار خيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا ، أصبحت عروض التقسيط متاحة في الوقت الحالي من خلال الاستمتاع بأقوى وأحدث عروض من عبد اللطيف جميل، وهو من أفضل الحلول التي يتم اللجوء إليها من معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي تساعد بأن يتم الحصول على السيارة التي يريد الحصول عليها مثل سيارة فيتارا 2022 الجديدة التي يتم عرضها بأعلى الأسعار ويكون من الصعب الحصول عليها، ولكن مع الاستمتاع بعروض التقسيط يكون سهل جداً أن يتم الحصول على السيارة لأي شخص.
بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا
السيارة يبدأ سعرها في السعودية من 74.361 ريال سعودي يتم السداد على فترة 60 شهر والدفعات الشهرية تبلغ 600 ريال، والدفعة الأولى 51.196 ريال سعودي وتبلغ الدفعة الأخيرة وهي دفعة التملك 29.930 ريال ومعدل النسبة السنوية 23% ومصاريف الإصدار 343 ريال والضريبة المضافة الإجمالية 13.450 ريال.
ويتم الاستمتاع بالعروض من خلال التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل التي تساعد العملاء أن يحصلوا على سيارة الأحلام بأفضل الطرق الميسرة.
مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022
تمتلك السيارة الكثير من المواصفات والمميزات التي تجعلها من أفضل السيارات المنافسة ومن أهم هذه المواصفات التالي:
- تأتي السيارة بمحرك تصل سعة 1.6 لتر ويولد قوة 120 حصان.
- كما أن محرك السيارة مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات يدور بمقدار 156 نيوتن متر/ ساعة.
- كما أن خزان الوقود يصل سعته 47 لتر.
- كما أن السيارة تحتوي على ميزة الدخول الذكي إلى جانب امتلاكها لشاشة تقوم بعرض الوسائط التي تبلغ حجمها 4.2 بوصة.
- بها شحن هاتف لاسلكي ووجود مخرج بو إس بي.
- بها خاصية نظام الأندر ويد وآبل كار بلاي وتتميز بوجود فرامل تساهم في منع الانغلاق.
- السيارة تحتوي على سقف بانورامي وإنذار إلكتروني تمنع من أخطاء القيادة.
- بها أيضاً مشغل اسطوانات سي دي وبلوتوث عبر مدخل يو إس بي.
- يتم تثبيت سرعة السيارة أثناء القيادة.
- تحتوي على أنظمة متطورة تسهل التحكم بالسيارة.
- السيارة بها مقاعد مصنوعة من الجلد وبتصميم بانورامي، بها إمكانية تعديل السيارة خلال قيادة السيارة.
- بها جنوط رياضية 17 بوصة والسيارة تكون متوافقة مع الأندرويد وآبل كار بلاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 600 ريال ارخص واقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2023 على 60 شهر من عبد اللطيف جميل اقوى سيارة يابانية جبارة للطرق الصعبة بمواصفات واسعار خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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