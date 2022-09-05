نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات النترا 2021 بسعر مفاجأة وانخفاض في السعر بقيمة 10% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد النترا 2021 واحدة من أهم السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك لكونها استثنائية في أكثر من عنصر وأول وأهم هذه العناصر جاذبية تصميمها القوي في موديل 2021، بالإضافة إلى الأداء المتميز الذي تتمتع به على الطريق، حيث تعد السيارة من السيارات التي يمكنها أداء المهمات اليومية بشكل جيد وبدون مشكلات أو عوائق متكررة. سيارات النترا 2021 بسعر مفاجأة وانخفاض في السعر بقيمة 10% النترا المشار إليها في أبها وتعمل بالبنزين، سعر السيارة هو 60 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه شهدت أسعار هذه السيارة انخفض ملحوظ بنسبة 10% تزامنا مع اقتراب حلول عام 2023.

وتفقد معظم السيارات من قيمتها السعرية سنويا في المملكة العربية السعودية ما بين الـ5% إلى 7%.

محرك السيارة بقدرة 2000 سي سي، السيارة باللون الأبيض وحالة البودي جيدة.

زجاج السيارة بدون ملاحظات تقريبًا وكذلك حالة مصابيح السيارة الأمامي جيدة. النترا مكينة 2000 في الرياض بحالة جيدة وباللون الأسود هناك سيارة في الرياض، الحالة مستعملة استعمال جيد وتحتوي على قير اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 22 ألف كيلومتر.

نوع الوقود الخاص بالسيارة هو البنزين، بودي السيارة يحتوي على رش خارجي من جهة الرفرف الايسر.

هناك رش أيضا في الجزء الخاص بباب السائق من الخارج وتم تصليح جيمع الملاحظات بالوكالة.

السعر المطلوب في السيارة هو 66 ألف ريال سعودي وهو سعر قابل للنقاش بشرط الجدية.

كفرات السيارة بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تجديد وكذلك حالة الكفر الاحتياطي.

جميع زجاج السيارة بحالة جيدة وكذلك حالة الكشافات الأمامية. إلنترا 2021 في أبها سعودي بممشى 144 ألف كيلومتر هناك حالة أخرى بمحرك 2000 سي سي، وتحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على فرامل abs وسنتر لوك بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

سعر السيارة 64 ألف و500 ريال سعودي، وتحتوي السيارة على اشارات في المرايا.

بالإضافة إلى تحكم كهربائي بالمرايا ومصابيح هالوجين وكذلك جنوط.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على مدخل بلوتوث ومزيل ضباب ومصابيح ضباب خلفية.

مكيف السيارة يدوي قوي بالإضافة إلى احتوائها على أماكن لشحن الجوالات.

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