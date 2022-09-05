نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا وهيونداي وكيا مستعملة في السعودية بأسعار 7 ألاف وأكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا وهيونداي وكيا مستعملة في السعودية تبدأ الأسعار من 7 ألاف فيما أعلى بحالات جيدة وممتازة في السوق السعودي، لكل من يرغب في امتلاك سيارات مستعملة بسعر مغري ومنافس، نقدم أشهر السيارات الرائدة كيا وهيونداي وتويوتا على جميع فئاتها بالسعر والمواصفات وعداد الممشى فيما يلي. تويوتا وهيونداي وكيا مستعملة تويوتا يارس موديل 2009 مستعملة سيارة سيدان تُصنف كسيارة عائلية، محركها يبلغ سعته 1300 سي سي والناقل الحركي الخاص به أوتوماتيك رباعي الأسطوانات خماسي السرعات تنتج يارس من القوة 92 حصان وتنتج عزماً 150 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 30 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة لا تشكو من أعطال وبدون حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مثبت سرعة، مكيف هواء، شاشة وسائط تعمل باللمس، مدخل يو أس بي، راديو، بلوتوث، مشغل أم بي ثري، مرايات ونوافذ كهربائية، أنظمة حماية، أضوية زينون.

سعر تويوتا يارس مستعملة في السعودية 8500 ألف ريال. هيونداي اكسنت موديل 2004 مستعملة سيارة سيدان من أشهر فئات سيارات هيونداي، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات خماسي السرعات يدوي كناقل حركة وكسعة لترية 1500 سي سي زتنتج قوة 72 حصان وعزم دوران 155 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة بريدة بمنطقة الشماس.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث وبدون أعطال.

أعيد دهانها كليا.

تحتوي على سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص.

سعر هيونداي اكسنت مستعملة في جدة 7500 ألف ريال. كيا سيراتو موديل 2008 مستعملة سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم شبابية، تأتي بمحرك سعته 1600 سي سي مع ناقل حركة يدوي وله 4 أسطوانات، تنتج قوة 97 حصان وعزم دوران 154 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الروضة.

السيارة بحالة جيدة، ولكن بها بعض العيوب في الهيكل تحتاج إلى إصلاح.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص، أنظمة حماية، نظام ملاحة، مثبت سرعة.

سعر كيا سيراتو مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال.

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