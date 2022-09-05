نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا فورتي KiA FORTE2023 بمواصفات عالمية وميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا فورتي KiA FORTE2023 بمواصفات عالمية وميزات جبارة، تنتمي سيارة كيا فورتي 2023 إلى سيارات السيدان صغيرة الحجم وتعد صناعة كورية تتميز بمواصفات أداء عالية يتوفر منها أكثر من فئة وتم إضافة عدد من التحديثات لها مقارنة مع الموديل السابق وتعد من إنتاج شركة كيا التي تضيف لسيارتها أفضل الوسائل العصرية المتقدمة، ونستعرض معكم أهم مواصفات سيارة كيا فورتي 2023 وأسعارها. سيارة كيا فورتي KiA FORTE2023 بمواصفات عالمية يمكن للعملاء الاختيار بين نوعين من المحرك لسيارة كيا فورتي 2023 :

الأول يأتي بقوة 147 حصان وتبلغ سعته 2 لتر ويعمل بعزم دوران بقيمة 179 نيوتن لكل متر.

المحرك الثاني يعمل بقوة 201 حصان ويأتي عزم دوران بقيمة 265 نيوتن لكل متر مزود بشاحن توربيني بسعة 1.6 لتر.

ناقل الحركة في سيارة كيا فورتي 2023 يدوي أوتوماتيكي مزدوج القابض يشمل 9 سرعات. التصميم الخارجي لسيارة كيا فورتي 2023 صممت الواجهة الأمامية سيارة كيا فورتي 2023 على هيئة أنف النمر.

تبدو واجهة كيا فورتي أكثر وضوحا بلمسات بارزة أمامية.

كما شملت بعض التعديلات عن نسختها السابقة بإضافة مصد أمامي بمظهر رياضي.

ومصابيح خلفية ذات تصميم جديد تعمل بتقنية الليد.

ومصابيح للضباب مائلة Led ثلاثية النقاط.

وجاءت بتصميم مختلف العجلات التي يبلغ مقاسها 16 _ 17 بوصة.

تتوفر بأربع فئات مختلفة وهي FE و LXS و GT-Line و GT.

وأضيفت حزمة أمان إلى فئة GT.

ويأتي إيقاف حزمة GT Technology ضمن أحدث التعديلات في سيارة كيا فورتي 2023. أسعار سيارة كيا فورتي 2023 ارتفع سعر سيارة كيا فورتي 2023 بموديلاتها المختلفة عن الإصدار السابق منها لعام 2022 بمبلغ المقدر بنحو 400 دولار أو أكثر.

حيث يبلغ سعر الفئة الأولى كيا فورتي 2023 LX نحو 19,490 دولار أمريكي.

بينما سعر الفئة الثانية كيا فورتي 2023 LXS نحو 19,990 دولار أمريكي.

سعر الفئة الثالثة كيا فورتي 2023 GT line نحو 21,690 دولار أمريكي.

سعر الرابعة كيا فورتي 2023 GT نحو 24,190 دولار أمريكي. عيوب سيارة كيا فورتي 2023 لا تتوفر سيارات كيا فورتي 2023 في الأسواق السعودية بعد ولذلك عيوب استخدامها غير معروفة حتى الآن. وسائل أمان كيا فورتي 2023 جهاز إنذار

مثبت سرعة

حزام أمان خلفي

نظام ABS

سنتر لوك

نظام EBD

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندورة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا فورتي KiA FORTE2023 بمواصفات عالمية وميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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