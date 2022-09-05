نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة في السعودية وطرق التواصل مع مالكيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوعنا اليوم موّجه إلى كل شخص يرغب في شراء سيارة مستعملة بإمكانيات وبأسعار مذهلة، حيث سنقوم بتقديم أفضل سيارات مستعملة في السعودية تم تقديمها وعرضها على أشهر مواقع البيع للسيارات في المملكة العربية السعودية، حيث سنقوم بالتسهيل على المشتري الوقت الذي يستغرقه للذهاب إلى سوق المستعمل والمجهود الذي سيبذله حيال ذلك وهذه فرصة عظيمة بامتيازات متعددة، فقط اقرأ وتابع معنا سطور مقالنا التالية عبر موقعنا الإلكتروني.

أفضل سيارات مستعملة في السعودية وطرق التواصل

يمكنكم معرفة السيارات المقدمة وكيفية التواصل مع مالكيها حتى تقوموا بشرائها من خلال كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2009 مستعملة

لون السيارة هو اللون الفضي الداكن وهذا اللون هو من أكثر الألوان المفضلة بالنسبة إلى مشتري السيارات، السيارة مقدمة بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين وأقصى ممشى لها قيمته 300 ألف كيلو متر ويمكنكم شراء السيارة أو التفاوض مع مالكها بالاتصال على رقم +966599707251.

2. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

سنة صنع السيارة وإصدارها هي 2006م والسيارة متوفرة الآن في مدينة الرياض في المملكة العربية بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، لون السيارة هو اللون الفضي وارتفاعها مناسب عن الأرض وأقصى ممشى لها قيمته تصل إلى 140 ألف كيلو متر وهي سيارة نص فل ويمكنكم معرفة تفاصيل أخرى بالاتصال على رقم +966596820761.

3. سيارة تويوتا يارس 2007 مستعملة

لون السيارة من الخارج هو اللون الفضي وتتكون السيارة من أربعة أبواب بعداد أقصى ممشى له 150 ألف كيلو متر وهي سيارة متطورة تم تقديمها بسعر يبدأ من 9 آلاف ريال سعودي مستعملة في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض وللتفاصيل الأخرى اتصل على رقم +966596820761.

4. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

تم تقديم السيارة في عام 2010م بسعر يبدأ من 9 آلاف ريال سعودي وأقصى ممشى للسيارة هي 150 آلاف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين وموجودة الآن في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ومقدمة بسعر يبدأ من 9 آلاف ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم +966596820761.