انت الان تتابع خبر الياباني كلام تاني.. شوف اسعار نيسان صني موديل 2023 في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “نيسان” صني موديل 2023 التى فئة السيدان إقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية ، وهي تعد واحدة من اشهر السيارات المقددمة داخل السوق المصري، حيث تنطلق عبر 4 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 256.400 جنيه.

إمكانيات ومواصفات السيارة نيسان صني موديل 2023تضم السيارة مجموعة متميزة من التجهيزات ، منها قفل مركزي للابواب وريموت، و 4 زجاج كهربائي، ومكيف للهواء، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للفئات الاعلى تجهيزًا، وشاشة لعرض الوسائط تتوسط قمرة القيادة ، بالاضافة إلى مصابيح أمامية انسابية، إلى جانب المصابيح الخلفية ذات اللمسات الانسيابية ايضا، مع مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية.





وتتوافر السيارة “نيسان” صني موديل 2023 فى السوق عبر ناقل حركة يدوي مانويال من 5 سرعات يعمل بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات، مدعوم بمحرك 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 في مصر فهي كالأتي:

أول فئة: “مانيوال” موديل 2023 بقيمة 256,400 جنيه.

أول فئة: “أوتوماتيك” موديل 2023 بقيمة 277,500 جنيه