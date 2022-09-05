لو عايز عربية عائلية.. مواصفات وأسعار ام جي MG ZS موديل 2022 في مصر

رياض - احمد صلاح - تميزت السيارة “ام جي” ZS موديل 2022 بأنها واحدة من اشهر سيارات الكروس اوفر الرياضة المقدمة من قبل الصانع الصيني المتوفرة فى السوق المصري ، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات ، وقد شهدت هذه النسخة خلال الايام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة قدرت قيمتها بـ 10 الاف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك بقوة 123 حصانا، 1500 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الاداء ، وبتلك المواصفات المميزة تستطيع السيارة ان تتسارع من نقطة السكون 0 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك

وفيما يتعلق بأسعار ام جي MG ZS موديل 2022 في السوق المصري كالأتي:

أول فئة: “اوتوماتيك” MG ZS موديل 2022 بسعر 405 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه.

ثاني فئة: “اوتوماتيك” MG ZS موديل 2022 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.