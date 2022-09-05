انت الان تتابع خبر لو عايز عربية عائلية.. مواصفات وأسعار ام جي MG ZS موديل 2022 في مصر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تميزت السيارة “ام جي” ZS موديل 2022 بأنها واحدة من اشهر سيارات الكروس اوفر الرياضة المقدمة من قبل الصانع الصيني المتوفرة فى السوق المصري ، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات ، وقد شهدت هذه النسخة خلال الايام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة قدرت قيمتها بـ 10 الاف جنيه.
مواصفات السيارة ام جي MG ZS موديل 2022
قد حصلت “ام جي” ZS موديل 2022 على باقة مميزة من التجهيزات ، منها مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ويصل إلى 6 مكبرات للفئة عالية التجهيز، إلى جانب فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP ، بالاضافة الى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، وكاميرا
وتأتي السيارة بمحرك بقوة 123 حصانا، 1500 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الاداء ، وبتلك المواصفات المميزة تستطيع السيارة ان تتسارع من نقطة السكون 0 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك
وفيما يتعلق بأسعار ام جي MG ZS موديل 2022 في السوق المصري كالأتي:
أول فئة: “اوتوماتيك” MG ZS موديل 2022 بسعر 405 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه.
ثاني فئة: “اوتوماتيك” MG ZS موديل 2022 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.