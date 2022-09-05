نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة يصل 2 مليون ريال للشباب والمتقاعدين وتحويل الراتب اختياري في المقال التالي

عمر شويل - جدة من لا يريد أن يمتلك حلم الحصول على سيارة تكون خاصه به تساعده على التنقل السريع بين المناطق، ولكن قد يختفي هذا الحلم نتيجة أن الراتب الشهري قليل فلا تستطيع أن يدخر مبلغ مالي يساعدهم على شراء حلمه لامتلاك سيارة جديدة أو سيارة مستعملة، ولكن اليوم مع إمكانية التمويل للسيارات التي تصل إلى 2 مليون ريال فيمكنك أن تمتلك حلمك بين يديك والحصول على سيارة حديثة بأعلى الأسعار، وتقوم بالسداد كل شهر للبنك أو الشركة التي قمت بأخذ القرض منها، وتدفع مبلغ قسط لا صغير، حتى تحصل على كل ما تريد بأقل إمكانياتك، وتستمتع بكل مظاهر الحياة.

تمويل سيارة مرن لجميع الأفراد

احصل على أفضل السيارات التي تحلم بها من خلال برنامج نظام التأجيري للسيارات، سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية، وهي أنك سوف تقم باختيار سيارتك الخاصة، وأن تتقدم بطلب الحصول على السيارة وتحصل على مبلغ يصل إلى 2 مليون ريال، وبدون رسوم إضافية، ولا يحتاج إلى تحويل الراتب فكل هذه الشروط اختيارية، فاختار منها الأفضل والمناسب لك، وسوف تحصل على القرض للسيارة في أسرع وقت وبإجراءات ميسرة، والقرض متاح لكافة الأفراد السعوديين والمقيمين لتمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليحصل كل فرد على ما يريد بإجراءات مرنة.

تفاصيل الحصول على تمويل السيارة بتحويل الراتب

إذا قد قمت باختيار الحصول على السيارة بتحويل الراتب فسوف تحصل على بعض المزايا من بنك الراجحي، وهي أنك سوف تحصل على المنتج بدون دفعة أولى والرسوم الإدارية 1% من قيمة المبلغ التمويلي، وفترة سداد التمويل تصل حتى 36 شهرا، ويراعى أنه سوف تكون الدفعة الأخيرة تصل إلى 50% من قيمة مبلغ السيارة، كما أن معدل النسبة السنوي سوف يصل إلى 7,0%.

تمويل السيارة بدون تحويل الراتب

في حالة اختيار التمويل بدون تحويل الراتب إلى بنك الراجحي، فسوف تكون مواصفات التمويل هي أنه بدفعة أولى تصل إلى 5%، والرسوم الإدارية 1% من قيمة التمويل، والدفعة الأخيرة تصل إلى 50%، بفترة سداد حتى 3 سنوات، وقسط شهري منخفض، ومعدل النسبة السنوي 7,79%، ويمكنك فتح حساب جاري في بنك الراجحي إذا لم يكن لديك لتحصل على الكثير من المزايا والعروض المتوفرة في كل شهر من قبل المصرف، ويمكنك طلب القرض للسيارات من خلال بنك الراجحي، كما متوفر أن تتصل على رقم خدمة عملاء الراجحي 8001241222 لمزيد من المعلومات والاستفسارات عن العروض المتوفرة.