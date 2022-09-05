نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 قسط شهري علي 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022، تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل أفضل عروض التقسيط المميزة على جميع أنواع السيارات الحديثة والمتطورة حيث قامت بطرح سيارة تويوتا 202 التي تتميز مميزة بالقوة والصلابة وبالتالي يبحث الجميع عن أفضل المواصفات لهذه السيارة ومعرفة طريقه التقسيط بشكل صحيح لكي يتمكنوا من الحصول على هذه السيارة الجذابة التي تجذب الجميع وسوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم عرض عبد اللطيف جميل لكي تتمكن من تقسيطها.

ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022

يمكنك الحصول على هذه السيارة بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل حيث يصل سعر السيارة إلى 207.454 ريالا ويتم دفع قسط شهر يصل إلى 700 ريال سعودي والمدة المحددة للسداد تصل إلى 60 شهر حوالي خمس سنوات ويتم دفع دفعة أولى لهذه السيارة تصل إلى 84 ألف ريال.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2002

هذه السيارة يوجد فيها العديد من المواصفات والإمكانيات التي تجذب كثير من المواطنين بالمملكة السعودية وسوف نوضح لكم أهم المواصفات المميزة في هذه السيارة وتشمل الآتي،

تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أتوماتيك مكون من ست سرعات ويوجد فيها محرك قوي يصل إلى أربعة سلاندر و 2700 سي سي أما بالنسبة لعدد الحصان يصل إلى 164 وعزم الدوران 246 نيوتن وهي من السيارات العائلية المميزة التي تتميز بشكل مميز وجميل ويوجد فيها نظام دفع رباعي ويوجد فيها مصابيح ليلية عالية الجودة كما يتواجد فيها ناقل حركه أوتوماتيكي والعديد من الأخرى مع توافق خاصية التحكم الذاتي.

يوجد في هذه السيارة ناقل حركة أوتوماتيك يجعلك تشعر بالراحة مع وجود أربع كاميرات أمامية ونظام التحكم في السرعة والفرامل ونظام الأمان ويوجد فيها نظام التحكم في الفرامل وعند الركن بشكل آمن ومساحتها كبيرة من الداخل وتتميز بتصميم فخم يجعلك تشعر بالقوة.

سعر سيارة تويوتا برادو 2022

تتميز هذه السيارة بوجود كماليات رفاهية وتتمتع بإمكانيات كبيرة من الداخل والخارج ويصل سعرها في المملكة السعودية إلى 125.500 ألف ريال سعودي، بينما قد يصل سعر سيارة تويوتا برادو موديل 2022 في الأسواق المصرية فقد يصل سعرها إلى 2.300.300 جنيه.