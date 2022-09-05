نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الان على سياراتك…..اهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل لمنافسه وهي سيارة محدودى الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل لمنافسه، إذا كنت تبحث عن سيارة عملية ورياضية واقتصادية من الدرجة الأولى فعليك باقتناء سوزوكي اسبريسو2022 حيث أنها من السيارات المتميزة التي تم طرحها في فئتها العصرية، حيث جاءت هذه السيارة من صنع دولة اليابان حيث صممت بتقنية عالية جدا، تعد هذه السيارة من أفضل السيارات التي يفضلها كثير من الناس نظرا لأن أسعارها في المتناول، وسنعرض لكم في هذا المقال مواصفاتها وأسعارها في الأسواق. مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso هذه السيارة تعد من أفضل السيارات من حيث الصفات والاسعار حيث جاءت مواصفاتها كالتالي:- جاء محرك السيارة قوي جدا بسعة 1000 سي سي.

تعمل السيارة على توليد طاقة 68 حصان، وتبلغ قوة دورانها 90 نيوتن لكل واحد متر.

جاءت السيارة بقوة ثبات عالية على الطرق السريعة.

تحتوي السيارة على شنطة كبيرة جدا تسع حوالي 240 لتر.

نظام نقل الحركة في السيارة جاء أوتوماتيكي.

جاءت السيارة بنظام الدفع الأمامي .

المواصفات القياسية، جاءت السيارة بطول 3.5 متر، عرض 1.5 متر، وارتفاع 1.5 متر أيضاً. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزات هذه السيارة كثيرة و عديدة حيث أنها كالتالي:- تحتوي السيارة على أهم سبل الأمان وهي الوسائد الهوائية أمام السائق والراكب الأمامي تظهر أهميتها عند الحوادث.

صنعت هذه السيارة باليابان بتقنية عالية الجودة.

تدعم السيارة نظام أي بي سي الذي يساعد على عدم غلق الفرامل نهائياً.

تتعدد ألوان السيارة.

قطع الغيار الأصلية لسيارة سوزوكي اسبريسو 2022 أسعارها في المتناول.

تدعم السيارة نظام ترفيهي مكون من 2 مكبر صوت بدرجات مختلفة، مخرج Usb قوة 12 فولت.

تحتوي السيارة على مكيف يدوي.

مقاعد السيارة الخلفية يمكن طيها.

تحتوي السيارة علي مانع انغلاق الفرامل.

السيارة مزودة بحساسات تستخدم أثناء الركن سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 جاءت هذه السيارة بسعر إقتصادي جدا حيث أن:- سعر السيارة في مصر يتراوح ما بين 145 إلى 150 ألف جنية مصري.

جاء سعر السيارة اقتصادي جدا في السعودية حيث أن سعرها 35 ألف ريال سعودي وهذا السعر مناسب جدا للعاملين بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل الان على سياراتك…..اهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل لمنافسه وهي سيارة محدودى الدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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