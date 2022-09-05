نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص ومنها تويوتا وكيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا تعتبر هي الأفضل من بين جميع السيارات المستعملة المعروضة للبيع في المملكة العربية السعودية، لأنها الأكثر مبيعا بسبب رغبة الكثير من الأشخاص بها لأنها مميزة من حيث الطراز الاتوماتيك، أو غيره من المميزات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض سيارات تويوتا المستعملة. سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠٠٥ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠٠٥ تتمتع بلون أبيض فاتح و لامع، وطراز اتوماتيك مذهل يسهل القيادة، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أبيض في أسود، ونوافذ زجاجية.

يوجد بهذه السيارة أربعة سلندر وقواعد أمامية وخلفية، وجنوط.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤٢٢ ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القريات.

تعرض سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠٠٥ للبيع بسعر خمسة آلاف ريال سعودي كاش، وغير متاحة تقسيط.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +96590131128,0590131128. للبيع سيارة كيا سيراتو ٢٠١٥ مستعملة للبيع سيارة كيا سيراتو ٢٠١٥ تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بكشافات أمامية وخلفية، ومرايات أمامية لونها أسود نفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وبلوتوث.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد ، وباور، وراديو كاسيت، وجنوط.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة مئتان وعشرون ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

تعرض سيارة كيا سيراتو ٢٠١٥ للبيع بسعر عشر آلاف ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593901568,+966593901568. سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٣ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٣ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء، وريموت كنترول.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت وبلوتوث، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش، وحساسات أمامية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٣٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الخرج.

تعرض سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٣ للبيع بسعر ١٩,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596262441,+966596262441.

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