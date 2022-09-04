نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة شيري اكسيد Exeed TXL الجديدة 2023 بجميع فئاتها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة شيري اكسيد Exeed TXL الجديدة 2023 بجميع فئاتها في السعودية، أطلقت شركة شيري 4 فئات جديدة من سيارة اكسيد TXL لعام 2023، وهي تبدأ بفئة كومفورت تليها فئة Luxury ثم نسختين من فئة فلاج شيب واحدة بمحرك 1.6 لتر والثانية بمحرك 2 لتر. تفاوتت الإصدارات الجديدة من حيث الأسعار والمواصفات بحيث تناسب شريحة كبيرة من المستخدمين، لذا نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات Exeed TXL الجديدة، كما نكشف لكم عن أسعارها الرسمية لدى الوكيل شركة سنابل الحديثة للسيارات.

سعر سيارة Exeed TXL موديل 2023

بلغ سعر الفئة الأولي كومفورت من شيري اكسيد TXL موديل 2023 حوالي 106 ألف و950 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وتأتي تلك الفئة بماكينة دفع أمامي 4 سلندر حجمها 1600CC تولد قوة 197 حصان، أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي بسبع سرعات. وتتميز Exeed TXL كومفورت الجديدة بحساسات أمامية وخلفية، مثبت سرعة ذكي، تحكم مقود، بروجكتور، دخول ريموت، مقاعد جلد، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، كاميرا 360 درجة، اضاءات ليد، شاشة ترفيه + نظام صوتي فاخر، مكيف أوتوماتيك، تشغيل بصمة، جنوط 18 انش، بانوراما. كما يتوفر بسيارة شيري اكسيد تي اكس ال كومفورت نظام حماية من السرقة، نظام المساعدة في المرتفعات، مانع اصطدام فرملة تلقائية بالاضافة إلى 6 وسائد هوائية.

أما فئة لاكجري أو Luxury من سيارة اكسيد TXL 2023 فهي تعتبر الفئة الثانية من حيث التجهيزات، وقد بلغ سعرها ضمن عروض السيارات في شركة سنابل الحديثة حوالي 116 ألف و725 ريال شامل الضريبة. المحرك له نفس المواصفات الموجودة في الفئة الأولي ولكنه يعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات، كما تتفوق فئة Luxury عن نسخة كومفورت بعدة إضافات وهي جنوط مقاس 19 انش بدلا من 18، دعم أبل كاربلاي، تحذير في المناطق العمياء + تحذير مغادرة المسار، تحذير من الاصطدام للأمام بالاضافة إلى أنوار ضبابية.

أسعار فئات شيري اكسيد تي اكس ال الجديدة

تتوفر الفئة الثالثة فلاج شيب من سيارة اكسيد TXL 2023 بنسختين مختلفتين من حيث مواصفات المحرك، ولكنهما تتشابهان من حيث المواصفات الداخلية والخارجية. النسخة الأولى هي اكسيد TXL FLAGSHIP 1.6T 2023 بمحرك دفع رباعي حجمه 1600CC، هذه الفئة بلغ سعرها الآن في السعودية حوالي 124 ألف و200 ريال شامل الضريبة، وتتميز عن الفئات السابقة بتوافر إمكانية إختيار أنماط القيادة مع كافة مواصفات الأمان والقيادة الذاتية.

أما النسخة الثانية فهي اكسيد TXL FLAGSHIP 2.0T 2023 بسعر 136 ألف و850 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وتتميز بمحرك أكبر وأكثر قوة ويختلف في مواصفاته عن الثلاث فئات السابقة، حيث أنه محرك 4 اسطوانات يعمل بنظام لدفع الرباعي حجمه 2000 سي سي ويولد قوة 271 حصان، وكما ذكرنا تتفق تلك الفئة مع نسخة الفلاج شيب السابقة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية.