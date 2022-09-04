نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارة تويوتا كامري 2022….ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبداللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبداللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة، سيارة كامري 2022 اليابانية الجديدة تنتمي هذه السيارة إلى فئة سيارات السيدان العائلية، تتميز هذه السيارة بالتقنية العالية، والإمكانيات الرائعة وسهولة الاستخدام وتتميز بالأداء القوي، وتحتوي على وسائل الأمن والترفيه، فما هي مواصفات ومميزات سيارة كامري 2022؟

ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022

عرض سيارة كأمري 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل، تتميز عروض المجموعة بميزة أن فترة السداد يمكن أن تصل إلي 5 سنوات، كما يقدر المبلغ الذي سوف يتم دفعة كدفعة أولي لسيارة كأمري 2022 حوالي 61 ألف ريال سعودي، يبلغ سعر السيارة الكلي إلى 86 ألف ريال سعودي، ويبلغ القسط الذي سوف يتم دفعه كل شهر إلي 500 ريال سعودي، فما هي مواصفات ومميزات سيارة كأمري 2022

مواصفات سيارة تويوتا كأمري 2022

سيارة كأمري 2022 تأتي كعرض من عروض مجموعة عبد اللطيف جميل فما هي مواصفاتها:

تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 60 لتر.

المصابيح الأمامية من النوع الليد LED.

يوجد بالسيارة مكيف هواء يدوي و فتحة مكيف بالخلف.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمام السائق والراكب الأمامي.

جهاز تحكم بالسيارة عن بعد مع إمكانية الدخول بدون مفتاح.

يوجد بالسيارة مثبت السرعة على الطرق السريعة.

شاحن لاسلكي مع وصلة Usb للهواتف الذكية.

عجلة قيادة مجهزة بتقنية عالية من اليوريثان وإمكانية التحكم في نظام الصوت.

المرآة الجانبية للسيارة تعمل بالكهرباء.

المقاعد مصنوعة من القماش وهي قابلة للطي.

مميزات سيارة تويوتا كأمري 2022

تتعدد مميزات سيارة كأمري 2022 وهي كالتالي:

تتميز السيارة بتصميم خارجي جذاب وصريح.

تتميز بالتصميم الداخلي الجيد المقصورة.

تتوافر بالسيارة زاوية جديدة للرؤية الخارجية.

تتميز بدقة التوجيه مما يجعل القيادة أكثر سهولة.

تتميز السيارة بعدم إهدار الوقود مع نظام الدفع الرباعي.

تتميز السيارة بمجموعة كبيرة من مساعدات سلامة السائق.

تتوافر قطع غيار سيارة كامري الأصلية في أي وقت .

إمكانية بيع السيارة في أي وقت نظرا لشهرتها الكبيرة هذه الأيام.

سيارة موثوق منها فهي سيارة المهام الصعبة التي يمكن الاعتماد عليها.

سعر سيارة كأمري 2022 بالبلاد