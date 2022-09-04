نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات مازدا 2023 موديل CX9 وأسعارها في السوق العالمي ومواصفاتها الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات مازدا 2023 موديل CX9 ، تم الإعلان بشكل رسمي عن مازدا 2023 و أسعار مازدا CX9 في السوق العالمي،وتمت زيادة سعر السيارة في السوق العالمي كما يعود السبب الرئيسي لزيادة الثمن هو إيقاف توفير نسخة CX9 سبورت على موديل مازدا 2023 من السيارة اليابانية، وذلك جعل نسخة تورينج تصبح السيارة الستاندر القياسية الجديدة وتلك النسخة على طراز سيارة مازدا سي اكس 9 الموديل الجديد 2023 وللمزيد من المعلومات عن مازدا CX9 أسعار و موعد نزول مازدا 2023 فتابعونا.

مواصفات مازدا 2023 موديل CX9

بسبب تغيير النسخة القياسية من السيارة. أصبحت مازدا cx-9 2023 ستاندر تأتي بـ :-

6 مقاعد للركاب مقسمين إلى :

اثنين في الأمام.

اثنين في الصف الثاني بمقاعد منفصلة.

كذلك اثنين في الصف الثالث.

وهذا بدلاً من 7 كراسي متوفرة قياسياً على نسخة سبورت 2022.

ولكن من الممكن طلب 7 كراسي اختيارياً على مواصفات مازدا 2023 موديل CX9 في النسخ العليا .

أما عن مواصفات مازدا 2023 في المحرك :

تعتمد السيارة اليابانية على محرك 4 سلندر.

كذلك سعة السيارة 2.5 لتر تيربو.

كما يولد المحرك قوة 250 حصان.

بالإضافة إلى 434 نيوتن متر من عزم الدوران وذلك حين تستخدم بنزين 93 اوكتان.

أما بالنسبة لقوة توليد المحرك فيولد 227 حصان. فيصل عزم الدوران إلى 420 نيوتن متر حين تستخدم بنزين 87 اوكتان.

مازدا 2023 وموديل مازدا cx-9 2023

جدير بالذكر أن مازدا CX9 أسعار النسخة الستاندر سبورت كان سعرها في السوق العالمي يبدأ من 36.505 دولار. ما يعادل 136.893 ريال. وطبعاً باحتساب رسوم الشحن التي توقف توفيرها على موديل 2023. وذلك بعد أن أصبحت نسخة تورينج من مازدا 2023 هي الإصدار القياسي. وذلك أدى إلى زيادة سعر موديل ستاندر بمقدار 3.520 دولار أمريكي ما يعادل 13.200 ريال.

كما أنه من مواصفات مازدا 2023 موديل CX9 أن الشركة تواصل تقديم ثلاث خيارات لدهان السيارات وهم

لون Soul Red Crystal Metallic وذلك بتكلفة إضافية بقدر 595 دولار. كذلك لون Machine Gray Metallic وذلك بتكلفة إضافية بقدر 595 دولار. لون Snowflake White Pearl Mica وذلك بتكلفة إضافية بقدر 395 دولار.

جدير بالذكر أن السيارة اليابانية تنافس: هوندا بايلوت 2023، وفورد اكسبلورر 2023 وتويوتا هايلاندر 2023، وشفروليه ترافيرس 2023، وكيا تيلورايد 2023، وهيونداي باليسايد 2023.

مازدا 2023 و أسعار مازدا CX9

موديل مازدا cx-9 2023 ارتفع بمقدار 3.520 دولار. ما يعادل 13.200 ريال فرق عن CX9 2022 ستاندر بعد زيادة المواصفات القياسية بشكل كبير. يجب التنويه أن الأسعار تشمل مصاريف الشحن التي تقدر 1.275 دولار. ما يعادل 4.781 ريال. أما عن الأسعار :