نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات في الكويت بـ123 دينار وأعلى مستعملة استعمال نظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات في الكويت بـ123 دينار مستعملة فيما فوق لكل من يرغب في امتلاك سيارة مستعملة بسعر معقول وفي متناول يد الجميع، نعرض أشهر السيارات بحالات جيدة وممتازة حتى وإن كان بها عيوب فهي عيوب بسيطة تحتاج لإصلاحات غير مكلفة أو يمكن الاستغناء عنها، فيما يلي سيارات مستعملة بدولة الكويت مع السعر والمواصفات وحالة كل سيارة. سيارات في الكويت بـ123 دينار فورد موستانج موديل 2008 مستعملة سيارة كبيرة الحجم سيدان عائلية تعمل على محرك 4500 سي سي وتنتج قوة 314 حصان وعزم دوران 450 نيوتن. متر، والناقل الحركة الخاص به يدوي وله 8 سلندر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الكويت.

السيارة بحالة ممتازة لا تشكو من أعطال أو حوادث سابقة.

الدهان أصلي.

مؤمنة عليها بشكل إلزامي.

تحتوي على شاشة لمس وسائط متعدةة، كاميرا خلفية، مقاعد من الجلد، مكيف، راديو، بلوتوث.

سعر فورد موستانج مستعملة في الكويت 123 دينار. ميركوري جراند ماركيز موديل 2005 مستعملة سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي رياضية شبابية وتناسب العائلات، تعمل بسعة محرك يصل إلى 4600 سي سي وقوة 265 حصان وعزم دوران 305 نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 50 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في منطقة دسمان.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب وتلف في الهيكل نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

غير مؤمن عليها.

تحتوي على مكيف، راديو، بلوتوث، مثبت سرعة، نظام المساعدة في صعود المرتفاعات، نظام حماية، الدخول بدون مفتاح، نظام مانع انغلاق الفرامل.

سعر ميركوري جراند ماركيز مستعملة في الكويت 250 دينار. ديهاتسو تيريوس موديل 2001 مستعملة سيارة دفع رباعي اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تعمل على محرك 1300 سي سي وتنتج قوة 96 حصان وقوة عزم دوران 123 نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 170 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في منطقة الشويخ.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة في الهيكل.

أعيد دهانها كليا.

مؤمن عليها بشكل إلزامي.

تحتوي على مكيف، مرايات ونوافذ كهربائية، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مشغل دي في دي، نظام صعود المرتفعات، نظام ملاحة، مثبت سرعة.

سعر ديهاتسو تيريوس مستعملة في الكويت 270 دينار.

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