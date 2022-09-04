نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة السعودية بسعر 25 ألف ريال أفضل السيارات بسوق المستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار السيارات المستعملة السعودية، تنتشر سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية في عدد من المدن أشهرها الرياض وجدة، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات شراء السيارات المستعملة خاصة بعد الارتفاع المتزايد في سعر السيارات الجديدة، واتجهت معارض السيارات إلى بيع السيارات المستعملة في كافة أنحاء المملكة، وتخصصت مواقع كبرى أيضاً في عرض أنواع مختلفة من السيارات المعروضة للبيع سواء كانت مستعملة أو جديدة كمواقع حراج السعودية أو يلا موتور والسوق المفتوح وتوفر لك جهد كبير وعناء البحث وتمكن الشاري من تواصل مع مالك السيارة مباشرة، ولكن ننصحك بعدم إرسال أموال إلا بعد فحص السيارة مع متخصص، وتختلف أسعار سيارات المستعملة وفق عدة عوامل من أهمها موديل السيارة وقراءة عداد الممشى، وحالة البدي الخارجي للسيارة وغيرها من تلك العوامل التي تتحكم في سعر السيارة المستعملة في السعودية بل في كل مكان مخصص لبيع السيارات.

أسعار سيارات مستعملة بالسعودية

يمكنك من خلال سوق السيارات المستعملة الحصول على سيارة تويوتا أو هيونداي أو شيفروليه مستعملة بسعر مغري جدا فيمكنك الحصول على سيارة هامر أيضا بسعر 25 ألف ريال سعودي موديل 2007، وتلك الموديلات تكون أسعارها منخفضة ولكن يعتمد عملية الشراء على حالة السيارة من الخارج، وسنعرض لكم عدد من سيارات مستعملة بسوق السيارات بالسعودية من مواقع معتمدة.

سعر سيارة شيفروليه بالسعودية مستعملة

معروض في الحساء بالمملكة سيارة شيفروليه ماليبو موديل عام 2012 مستعملة، لون السيارة الخارجي أسود لامع نظيفة من الخارج، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة مابين 120 ألف كيلو متر إلى 130 ألف كيلو متر، تنتمي السيارة إلى شريحة عريضة من محبي السيارات، حيث أن السيارة شيفروليه تصميم جرئ ذات طابع قوي.

من مزايا السيارة شيفروليه ماليبو مقصورة واسعة كبيرة تصميم داخلي مميز. القيادة للسيارة مريحة ومميزة سلسة بشكل كبير. محرك السيارة شيفروليه نوعه تيربو الذي يعكس بأداء قوي على السيارة. السيارة من الداخل باللون الرمادي مع الأسود. المقاعد مصنوعة من القماش. الطلاء الخارجي البدي بحالة جيدة وكالة. لم تتعرض السيارة إلى حوادث ولكن تصليحات بسيطة. سعر السيارة شيفروليه ماليبو كاش 25 آلف ريال سعودي.

سعر تويوتا كورولا 2013 بالسعودية مستعملة

معروضة للبيع سيارة كورولا مستعملة من المالك الأصلي، من وصف السيارة بأنها مستعملة نوعها سيدان، لم تتعرض إلى حوادث، مكان البيع في مدينة الرياض بالمملكة، عداد الممشى شاشة إلكترونية سجلت قراءة بنحو ما بين 80 ألف كيلو متر إلى 90 ألف كيلو متر.