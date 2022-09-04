نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض شركة هونشي للسيارات في السعودية بمناسبة عودة الدراسة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هونشي السعودية، مع بداية موسم الدراسة في السعودية وعودة الطلاب إلى المدارس في تاريخ 28 من أغسطس الماضي تعلن شركة التوكيلات العالمية في المملكة لسيارات هونشي عن وجود عروض خيالية للعملاء للاستعداد لاستقبال الدراسة من جديد، وتلك العروض مقدمة على كافة أنواع سيارات هونشي المتاحة في المعرض وفي السطور التالية نعرفكم على تفاصيل عروض توكيل هونشي السعودية.

عروض شركة توكيل سيارات هونشي بالسعودية 2022

أعلنت الشركة عن وجود عروض تمويلية فاخرة العملاء للراغبين في امتلاك سيارات هونشي المميزة من خلال التوكيل الحصري لتلك السيارات في السعودية ومن أكثر الحلول التمويلية المميزة من الشركة:

سيارة السيدان فئة H5 يمكن الحصول عليها بقسط ألف ريال سعودي إلا واحد ريال شهريًا.

أما فئة Hs5 المتعددة فإن قسطها شهريًا بمبلغ 1400 ريال سعودي إلا ريال واحد.

وهناك حلول تمويلية أخرى متاحة في الشركة يمكن التعرف عليها عند زيارتها تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء مهما كانت.

أما عن بقية العروض المميزة في توكيل هونشي السعودية الحصري فمنها:

سداد نصف قيمة السيارة عند الشراء والنصف الآخر بعد مرور عامين من الشراء.

ضمان السيارة عند امتلاكها مستمر حتى سبع سنوات من وقت الشراء أما عن المساعدة المجانية على الطريق فهي مجانية لأول سبع صيانات فقط وتعتبر تلك من المزايا الإضافية المقدمة عند امتلاك سيارة من سيارات هونشي.

عروض هونشي بعودة الدراسة

يوضح المدير العام لهونشي السعودية أن الشركة تقوم بتوفير تلك العروض كل عام بمناسبة عودة الدراسة في السعودية للاحتفال به مع أولياء الأمور كون تلك المناسبة من أهم المناسبات الموجودة في المجتمع السعودي، وذكر أن الشركة تسعى إلى توفير أفضل العروض والحلول التمويلية للعملاء في مثل تلك المناسبة من أجل التشجيع على الانضمام لعائلة هونشي السعودية والاستفادة من العروض والخصومات المقدمة من فترة لأخرى مع اختلاف المناسبات مثل عودة الدراسة، والجدير بالذكر أن تلك العروض تقدم لتشجيع الأشخاص على امتلاك سيارة للتسهيل من المشاوير اليومية وخاصةً الذهاب للعمل وتوصيل الأبناء وما إلى ذلك من عادات يومية نحتاج بها إلى السيارة.