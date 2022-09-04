نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن علي سيارة تويوتا أو هيونداي بـ5000 ريال مستعملة بحالة جيدة وإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل الآن علي سيارة تويوتا أو هيونداي بـ5000 ريال ، تعتبر سيارات من نوع تويوتا هيونداي من أكثر السيارات المنتشرة بشكل كبير في المملكة السعودية كما أن الإقبال عليها كبير من قبل المواطنين بالمملكة السعودية وتتميز هذه السيارات بمواصفات وإمكانيات مميزة وتعمل بالبنزين وهي من السيارات التي يوجد فيها العديد من المواصفات وبالتالي يمكنك الحصول على هذه السيارة بسعر 5000 ريال سعودي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات سيارة تويوتا أو هيونداي للحصول عليها وبسعر مناسب للجميع يصل إلى 5000 ريال.

أحصل الآن علي سيارة تويوتا أو هيونداي بـ5000 ريال

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا وهي بسعر مميز للغاية حيث يوجد فيهم العديد من المواصفات والإمكانيات الكبيرة التي يبحث عنها كثير من المواطنين بالمملكة السعودية وسوف نتعرف على مواصفات السيارة من خلال السطور القادمة.

سيارات تويوتا كورولا 2006 مستعمله

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كورولا موديل 2006 بالتقسيط وبأقل قسط شهري وهذه السيارة لها إمكانيات ومواصفات خيالية وقد تمت صناعتها في عام 2006 وتتواجد في مدينة الرياض وتتميز باللون الأزرق كما يتم استخدام البنزين لهذه السيارة.

عدد الممشى الخاص بالسيارة يصل إلى 190,000 كيلو متر ويمكنك الحصول على سيارة تويوتا كورولا بمقدم 1500 ريال وقسط شهري يبدأ من 500 ريال وسارة السيارة داخل الأسواق 5000 ريال سعودي.

كما أنه يمكنك الحصول على هذه السيارة بالتقسيط من خلال دفع 1500 ريال سعودي وقسط شهري يبدأ من 500 ريال سعودي ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة كما يتواجد فيها نظام مانع للانغلاق ويمكنك التواصل مع البائع من خلال الاتصال على رقم 0 5 9 3 0 0 7 3 5 0.

سيارات هيونداي أكسنت موديل 2018

هذه السيارة إنتاج عام 2018 وقد يصل سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2018 إلى 14 الف ريالا سعوديا ويمكن الحصول على السيارة بالتقسيط عن طريق دفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري يصل إلى ألف ريال سعودي، كما تتميز هذه السيارة هيونداي أكسنت موديل بوجود ناقل حركة أوتوماتيك وذات اللون الأبيض وعدد الممشى الخاص بالسيارة يصل إلى 114000 كيلو متر ويمكنك الحصول على السيارة من خلال التواصل مع البائع على رقم 0 5 8 3 7 1 1 2 8 3 أو يمكن التواصل معه على رقم الواتساب من خلال 0 0 9 6 6 5 8 3 7 1 1 2 8 3.