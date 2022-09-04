أرخص سيارات مستعملة بالسعودية للبيع كاش وتقسيط

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عمر شويل - جدة أدى الإرتفاع الملحوظ في أسعار السيارات الجديدة إلى إزدهار أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والذي إتجهت إليه شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين والمقيمين لتوافر أنواع كثيرة من السيارات المستعملة بأسعار منخفضة ومناسبة. سيارة فورد إكسبلور 2008 متوفر للبيع بسعر مذهل سيارة فورد إكسبلور سنة الصنع 2008 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض حي السلام، بسعر 15000 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلور أوتوماتيك وعداد المسافات المقطوعة في السيارة إكسبلور سجل من 100000 إلى 109999 كيلو متر وهى متوفرة بلون خارجي بني. حالة الهيكل في السيارة فورد إكسبلورر ممتازة بدون حوادث والدهان أعيد دهانها جزئيا.

كما أن السيارة مصنوعة ذات مواصفات أمريكية.

الوقود المستخدم في السيارة فورد إكسبلورر البنزين.

السيارة فورد إكسبلورر متوافر بها عجة مزايا إضافية فهى مزودة بفتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومكيف وكراسي جلد وأكياس هوائية وبلوتوث ومرايات كهربائية ونظام ملاحة ودخول بدون مفتاح وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد إكسبلورر مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595677469. سيارة مستعملة جيلي إمجراند X7 إصدار 2015 السيارة جيلي مستعملة للبيع كاش فقط سنة الصنع 2015 مستعملة متاحة للبيع في مدينة الرياض بالأخص بحي طويق.

يطلب بها المالك سعر 10000 ريال سعودي.

كما أفصح البائع أن ناقل الحركة في السيارة جيلي أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة جيلي إمجراند إكسر 7 سجل من 180000 إلى 189999 كيلو متر.

تتمتع بلون خارجي فضي، والوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة جيلي إمجراند إكسر 7 مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966530906076. المزايا الإضافية بالسيارة كما يلي:- السيارة بها فتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وكراسي جلد وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث وسنتر لوك.

السيارة مزودة بمرايا كهربائية ونظام ملاحة ومكيف وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد ومدخل يو إس بي. سيارة كيا سيراتو 2013 متواجدة السيارة المستعملة كيا سيراتو بمدينة جدة منطقة الفلاح.

سعرها 15000 ريال سعودي غقط والدفع كاش.

ناقل الحركة في السيارة كيا سيراتو يدوي.

عداد الممشى بالسيارة سجل من سنة الإصدار حوالي 200000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة كيا سيراتو أبيض.

الوقود المستخدم هو البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سيراتو مستعملة يرجى الإتصال على 00966500962554.

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