نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف سعرها .. سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا الإصدار الروسي الأخير 2022 وسر تميزها وسط منافسيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى كل شخص أن يكون لديه سيارة حديثة ومميزة ومن أجل ذلك الأمر نجد أن الكثير من الأشخاص يتسألون عن أفضل أنواع السيارات التي يمكن الحصول عليها والتي تحتوي على عدد مناسب من الإمكانيات الكبيرة، وتعد سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva 4X4 من أهم السيارات التي نرشح الحصول عليها وذلك بفضل ما تمتلكه من إمكانيات، كما إن الشركة الروسية افوتوفاز الروسية تعد أحد أهم شركات صناعة السيارات قامت بالاعلان عن السيارة الحديثة لادا نيفا وهي سيارة تتميز بالعديد من المميزات الرائعة والإمكانيات المتطورة،وفي هذا المقال سنتعرف على مميزات هذه السيارة بشئ من التفصيل. سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا تحتوي السيارة على موتور قوي تصل سرعته الأولى إلى 1600 سي سي ويعمل بقوة 114 حصان.

كما تحتوي السيارة أيضاً على موتور ثاني تبلغ قوته حوالي 2000 سي سي وتصل قوة الموتور الثاني إلى حوالي 168 حصان.

الموتور الأول لهذه السيارة يحتوي على فتيس يدوي أما فيما يخص الموتور الثاني لهذه السيارة يحتوي على موتور أوتوماتيكي يحتوي على 6 نقلات.

السيارة تحتوي على عجلات بلاستيكية غير قابلة للكسر ومقاس الجنوط الخاصة بعجلات هذه السيارة 15 بوصة.

كما أن فرامل السيارة تعمل بنظام الحقن الالكتروني والسيارة تحتوي على منفذ USB. مزايا سيارة لادا نيفا 2022 يمكننا التعرف على مزايا الوحش الروسي سيارة لادا نيفا 2022 من خلال الآتي: أولا: السيارة تحتوي على مقاعد كبيرة مريحة ويوجد بها إضاءة السقف وتعمل سيارة لادا نيفا بتقنية الدفع الرباعي وبالتالي هي سيارة سريعة.

ثانيا: السيارة تم طرحها في عدد كبير من دول العالم وأصبحت متاحة الشراء في هذه الدول وتعد مصر والمملكة العربية السعودية من الدول التي تم طرح السيارة للبيع فيها.

ثالثا: أما عن سعر السيارة لادا نيفا في الأسواق الروسية فيصل إلى 711000 روبل روسي.

رابعا: وفي سوق السيارات السعودي يصل سعر السيارة لادا نيفا إلى حوالي 36850 ريال سعودي.

خامسا: وفي سوق السيارات الأمريكي يصل سعر السيارة لادا نيفا إلى حوالي 735 دولار أمريكي.

سادسا: ويصل سعر النوع الأول من السيارة لادا نيفا في مصر إلى حوالي 163 ألف جنيه مصري.

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