نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواعرة الجبارة.. كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية اسعارها ومواصفاتها الخرافية (صور) في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن سوق المملكة العربية السعودية للسيارات عن وصول سيارة كيا كرنفال 2022 بكل فئاتها المختلفة في الأسواق بإمكانيات فاخرة، حيث أن هذه السيارة هي واحدة من أفخم سيارات شركة “كيا” الأميركية والتي نالت إعجاب ملايين المشاهدين والراغبين في شراء سيارة جديدة، وما تتميز به السيارة هو أنها تتمتع بقدر كبير جدًا من استهلاكها الاقتصادي للوقود ووجود حزمة كبيرة من وسائل التكنولوجيا المتطورة والأمان والسلامة للكبار والأطفال في كل صفوف السيارة.

أسعار سيارة كيا كرنفال 2022 في المملكة العربية السعودية

تختلف أسعار السيارة باختلاف فئتها ويتوفر من السيارة ثلاث فئات في المملكة العربية السعودية وأسعارهم هي كالآتي:-

فئة السيارة الأولى إل إكس إس1 سعرها يبدأ من 135 ألف ريال سعودي.

بينما فئة السيارة الثانية إي إكيس إل1 فسعرها يبدأ من حوالي 162 ألف ريال سعودي.

وأخيرًا الفئة الثالثة إي إكس إل2 سعر السيارة منها يبدأ من 181 ألف ريال سعودي.

مواصفات كيا كرنفال موديل 2022م

محرك السيارة يأتي بسعة قدرها 3500 سي سي وقوة دفعه تبلغ 290 حصان بينما أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 353 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني نقلات مختلفة ويعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات ولا يتوفر من السيارة نظام دفع كلي.

محرك السيارة يحدث تسارع يبدأ من نقطة السكون الصفري حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون حوالي 7 ثواني.

تتميز السيارة بوجود خاصية مساعدة السائق في تجنب الحوادث والاصطدامات وكذلك نظام تحذيره عند تغيير المسار.

تحتوي السيارة على خاصية اكتشاف الدراجات والمشاة ويساعد في الحد من السرعة الذكية وشاشة لكشف الرؤية العمياء.

تساهم السيارة في التحكم الذكي وتتبع المسار ومساعدة السائق عند المنحدرات والتلال ومزودة بكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

عيوب كيا كرنفال موديل 2022م