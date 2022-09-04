نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هيونداي سنتافي 2023 وصلت … تعرف على يخص سيارة هيونداي سنتافي 2023 وأسعار بعض فئاتها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي سنتافي 2023 ،تعد سيارات هيونداي سنتافي 2023 كورية المنشأ، تدخل ضمن سيارات الدفع الرباعي المدمجة تأتي بتصميم رائع على المستوى الداخلي والخارجي تتسع لخمس مقاعد ويوجد منها فئات متعددة مختلفة في السعر و الكماليات الموجودة بها، يمكنك الاختيار بين محركين لسيارة هيونداي سنتافي 2023 وتشمل أنظمة أمان متعددة، ونستعرض معكم أهم مواصفات هيونداي سنتافي 2023. سيارة هيونداي سنتافي 2023 مواصفات محركات هيونداي سنتافي 2023 تم تصميم هيونداي سنتافي 2023 تأتي بخيارات متعددة للمحرك الأول تبلغ قوته 191 حصان مزود بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات مختلفة.

تبلغ مدة تسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر نحو 10.4 ثانية.

يصل عزم دوران هيونداي سنتافي 2003 إلى 227 نيوتن لكل متر.

تبلغ سعة المحرك الأول 2500 سي سي.

أما المحرك الثاني يعمل بقوة 277 حصان ويبلغ عزم دوران 338 نيوتن لكل متر.

المحرك مزود بناقل الحركة أوتوماتيكيا به 8 سرعات و تبلغ سعته 3500 سي سي.

وتبلغ مدة تسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلومتر نحو 7.4 ثانية. كماليات سيارة هيونداي سنتافي 2023 تحتوي سيارة هيونداي سنتافي 2023 على شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 8 بوصة أو 10.25 بوصة حسب فئة السيارة.

تعتمد شاشة هيونداي سنتافي على أنظمة قبل كاربلاي وأندرويد أوتو في عملها.

يشمل أربع منافذ USB كما تدعم البلوتوث يوجد بها مكيف هواء وفتحة سقف بانورامية.

تشمل نظام صوتي من نوع Harman Kardon يتوفر به 12 مكبر صوت.

تعتمد الإضاءة في هيونداي سنتافي على تقنية الليد النهارية.

يوجد بها مرايا كهربائية قابلة للطي.

تحتوي على مصابيح تعمل بالهيدروجين خلفية كما يتوفر بها مصابيح للضباب.

متوفر بألوان متعددة منها الأحمر القرمزي والأبيض القطبي والفضي والأسود المعدني والأزرق. أبعاد سيارات هيونداي سنتافي 2023 يبلغ طول سيارة هيونداي سنتافي 2023 نحو 4785 ملليمتر بينما يبلغ عرضها 1900 مليمتر.

ارتفاع السيارة 1685 ملليمتر و تبلغ سعة الشنطة 450 لتر. أسعار سيارات هيونداي سنتافي 2023 في السعودية يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة هيونداي سنتافي 2023 نحو 105 ألف ريال سعودي.

بينما سعر الفئة الثانية 121000 ريال السعودي.

فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 131 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة متاحة بسعر 142 ألف ريال سعودي.

بينما الفئة الأخيرة الخامسة بسعر 162 ألف ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة هيونداي سنتافي 2023 وصلت … تعرف على يخص سيارة هيونداي سنتافي 2023 وأسعار بعض فئاتها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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