بدون هامش ربح وبدون دفعه أولي ولا رسوم أدارية … اقوي عروض بوابة العربات على تملك طرازات ماكسيوس في السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بوابة العربات على تملك طرازات ماكسيوس ،تعد سيارة ماكسوس الجديدة من أهم إصدارات الشركة الصينية شركة سايك موتورز الصينية، تعتبر سيارة ماكسيوس من أهم السيارات الرياضية والسيارة متعددة الاستخدامات، وتأتي تلك السيارة بأفضل وأبرز الموصفات والمزايا التي تجذب الكثير من الأشخاص إليها، كما أن السيارة بها العديد من وسائل الأمان ومظهرها رائع للغاية، وسيتم التعرف على العديد من موصفات تلك السيارة من خلال هذا الموضوع. عروض بوابة العربات على تملك طرازات ماكسيوس أعلنت شركة سايك موتورز الصينية عن عدم وجود هامش ربح وأيضًا عدم وجود رسوم إدارية لثمن السيارة،

وكذلك أيضًا عدم دفع أي دفعة أولى أو مقدمات، ومن أهم شروط هذا العرض هو التعامل مع البنك الأهلي SNB،

وأيضًا التعاون مع البنك الراجحي، وهذا العرض سيكون لفئات معينة فقط من السيارات. موصفات سيارة ماكسيوس 2022 تتميز السيارة بوجود العديد من أنظمة ووسائل الأمن والسلامة ومن ضمن تلك الأنظمة وجود 4 وسائد هوائية.

بوجود العديد من أنظمة ووسائل الأمن والسلامة ومن ضمن تلك الأنظمة وجود 4 وسائد هوائية. وتحتوي السيارة أيضًا على قفل أبواب كهربي، يوجد بها نظام مانع لانغلاق المكابح.

تتمتع السيارة بوجود 3 صفوف من المقاعد مصنعة من النوع المخمل بأفضل جودة، وبها أيضًا تكييف هواء ليلطف من درجة الحرارة.

مقاعد السيارة الثلاثة الخلفية قابلة لطي فعند طيها تعطي مساحة أكبر في الخلف تصل إلى 50 لتر.

يتوفر في السيارة العديد من الوسائل التكنولوجية من ضمنها نظام البلوتوث الذكي، ومدخل يو اس بي،وأيضًا يوجد في سقفها فتحة بانورما.

تحتوي السيارة على نظام الاصدام الأمامي .

تحتوي سيارة ماكسيوس 2022 على 4 وسائد هوائية .

كما أن بها تنبيه لحركة المرور الخلفية . مميزات سيارة ماكسيوس 2022 تحتوي السيارة على محرك ذات 4 أسطوانات تصل سعته إلى 1.5 لتر، وعدد أحصنته تبلغ حوالي 160 حصان،

على محرك ذات 4 أسطوانات تصل سعته إلى 1.5 لتر، وعدد أحصنته تبلغ حوالي 160 حصان، وتبلغ قوة عزم الدوران حوالي 250 نيوتن لكل متر.

تزود السيارة بناقل حركة ذات 6 سرعات يعمل أوتوماتيكيًا، بالإضافة إلى أن السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي.

تستهلك السيارة حوالي 15.3 كم لكل متر تسيره من الوقود.

بالإضافة إلى مظهر السيارة الجذاب فالسيارة مزودة بمصابيح ضباب ال اي دي، وأيضًا مصابيح نهارية توضع في مقدمة السيارة.

وتوجد أيضًا في خلفها كاميرا، وكذلك أيضًا عجلات مقاسها يصل إلى 17 إنش.

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