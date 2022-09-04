نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جي كلاس 2022 في السعودية وأهم العيوب والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جي كلاس 2022 في السعودية حسب ما تداوله العديد من رواد التواصل الاجتماعي، وهذا لأن السيارة تتميز بأنها من السيارات الفارهة التي تم صنعها من قبل شركة مرسيدس الشهيرة، وما أن هذه السيارة تعد الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي، فلنتعرف الآن على مواصفتها ومميزتها الكاملة خلال الفقرات التالية.

مرسيدس جي كلاس 2022

تعتبر سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 من السيارات الرياضية التي يفضلها أغلب شباب المملكة العربية السعودية، وهذا لأنها تتمتع بتصميم داخلي وخارجي مثالي وراقيي، بالإضافة إلى اعتمادها على الشكل القديم للسيارات التي يحبها الكثير من عشاق ماركة مرسيدس، ولنتعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بها خلال الفقرات التالية.

سعر جي كلاس 2022 في السعودية

يجب أن تعرف أنه تم إصدار هذه السيارة بنسختين يختلفان تمامًا في السعر، وإليك الأسعار:

سعر سيارة جي كلاس 500 2022 داخل المملكة من 600 ألف إلى 700 ألف.

سعر جي كلاس g63 2022 تبدأ داخل المملكة تبدأ من سعر 790 ألف حتى 850 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس 2022

تتميز السيارة بأن لها محرك ذو جودة جبارة وعالية على توليد قوة تقدر تقريبًا 585 حصان، أما عزم الدوران التابع له يقاس 580 نيوتن في المتر.

نوع المحرك دفع كامل، يوجد به ثمانية أسطوانات أما الإزاحة فهي أربعة، استهلاك الوقود 13.1 لتر في الكيلومتر الواحد.

السرعة القصوى خلال الساعة تصل إلى 220 كم.

نقطة التسارع 5 كم في الثانية، أما ناقل الحركة فهو تلقائي.

مميزات سيارة جي كلاس 2022

تتمتع السيارة بالكثير من عوامل الأمن، فيوجد بها قفل مركزي، سبع مساند هوائية.

مساعد للانتباه، بالإضافة إلى وضع مساعد للمنعطفات، كما يوجد سنسور لكشف حركة الجسيمات.

نظام إلكتروني كامل للوسائل الهوائية.

وجود جهاز ديناميكي لثبات السيارة.

عيوب جي كلاس 2022

بما أننا ذكرنا بعض من مميزات السيارة، فإليك بعض من العيوب التابعة لها: