نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سيارة هيونداي مستعملة في السعودية بسعر 7000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم توافر عدد كبير من السيارات هيونداي داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بأسعار خاصة ورائعة فيمكنك من أول مبلغ 7000 ريال سعودي أن تحصل على سيارة هيونداي بمميزات وكماليات أوتوماتيك ومتاح بها كافة وسائل الرفاهية والراحة والأمان.

سيارة هيونداي جراند سنتافي 2015:

للبيع بسعر خاص جدا سيارة هيونداي جراند سنتافي أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع في مدينة القصيم، وتباع السيارة هيونداي جراند سنتافي مستعملة بسعر رائع 7500 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة هيونداي جراند سنتافي أوتوماتيك، بينما تم قيادتها السيارة هيونداي جراند سنتافي بلغ 195000 كيلو متر

السيارة هيونداي جراند سنتافي متوفرة بلون خارجي أحمر غامق. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي جراند سنتافي البنزين. السيارة هيونداي جراند سنتافي بها نظام الركن الذكي للسيارة ومدخل يو إس بي وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي جراند سنتافي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583120348 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583120348.

للبيع السيارة هيونداي أكسنت:

متوفر للبيع بسعر رائع السيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2011 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الدمام، ومعروض سعر السيارة هيونداي أكسنت مستعملة بسعر 8500 ريال سعودي، كما أن السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بنظام التقسيط وذلك بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 176000 كيلو متر.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أزرق.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت تحتوي على مرايات كهربائية ونظام الركن الذكي للسيارة وفرش جلد ومكيف وفرش قماش وفتحة سقف وباور ونظام التحكم في الطارة ومدخل يو إس بي.

السيارة مزودة بوسائل أمان عبارة عن نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية.

السيارة بها قفل مركزي للأبواب وجنوط وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.