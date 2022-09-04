نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصة ومناسبة اشتري سيارة هونداي بحالة جيدة ونظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي من أرقي انواع السيارات التي تعرض في معارض السيارات المستعملة في السعودية، لأنها مزودة بمرايات كهربائية، وجنوط رائعة وماكينة تتحمل شدة الحرارة، مما تجعل الجميع يرغب في شرائها، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن تلك السيارات. سيارة هيونداي I20 600 ٢٠٢٣ مستعملة للبيع سيارة هيونداي I20 600 ٢٠٢٣ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وزجاج فاميه، ومشغل دي في دي.

يوجد بهذه السيارة مشغل أسطوانات وراديو كاسيت، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٦,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الخرج.

تعرض سيارة هيونداي I20 600 ٢٠٢٣ للبيع بسعر ٦,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966596151358. للبيع سيارة هيونداي I20 ٢٠١٢ مستعملة سيارة هيونداي I20 ٢٠١٢ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بريموت كنترول، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة وسادة هوائية للسائق وأخرى جانبية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٩,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القريات.

تعرض سيارة هيونداي I20 ٢٠١٢ للبيع بسعر ١٩,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0580660540,+966580660540. سيارة هيونداي النترا كوبيه ٢٠١٧ مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا كوبيه ٢٠١٧ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة غالية وريموت كنترول، وقواعد أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٣٦,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي النترا كوبيه ٢٠١٧ للبيع بسعر ٢٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٥٠٠ ريال سعودي مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0594975340,+966594975340.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسعار رخيصة ومناسبة اشتري سيارة هونداي بحالة جيدة ونظيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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