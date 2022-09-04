نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص ومناسب ومنها تويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السيارات من ماركة تويوتا من أشهر السيارات داخل المملكة العربية السعودية والتي تتحمل الطرقات الصعبة والوعرة وتمتاز بأنها تحتوي على العديد من وسائل الراحة ووسائل الأمان وأنظمة الصوت المتعددة كما أنها متاحة بأسعار رائعة وبنظام التقسيط أيضا. سيارة تويوتا أنوفا أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع متوفر للبيع بأسعار زمان سيارة تويوتا أنوفا أول إستخدام 2017 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الباحة.

تباع السيارة تويوتا أنوفا مستعملة بسعر 2500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا أنوفا سجل 111000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا أنوفا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا أنوفا متوفرة بلون فضي خارجي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أنوفا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أنوفا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595081262. للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2006 مستعملة يوجد للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2006 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كامري مستعملة متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 23840 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متواجدة بلون فضي خارجي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وراديو كاسيت.

السيارة تويوتا كامري تحتوي على نظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية جانبية وجنوط ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 507657283 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096607657283. سيارة تويوتا لاند كروزر أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع متاح للبيع الفوري سيارة تويوتا لاند كروزر أول إستخدام 2017 مستعملة متاحة للبيع في مدينة عرعر.

تباع السيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي

كما أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا لاند كروزر سجل 3000 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا لاند كروزر البنزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص ومناسب ومنها تويوتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.