نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني الجبار وصل … تعرف على سيارة تويوتا كورولا 2023 اهم مواصفاتها الداخلية والخارجية وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كورولا 2023 اهم مواصفاتها، سيارة تويوتا كورولا 2023 اليابانية من إنتاج شركة تويوتا تدخل ضمن فئة سيارات سيدان التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم تجمع تويوتا كورولا 2023 بين فخامة المظهر وقوة الأداء، وسوف ستتوفر السيارة في العديد من الأسواق الخليجية والعربية وقد شهد هذا الإصدار العديد من التحديثات المميزة التي نستعرضها معكم عن تويوتا كورولا 2023 الجديدة. تويوتا كورولا 2023 اهم مواصفاتها تشمل السيارة الجديدة تويوتا كورولا 2023 خيرين المحرك أولهما محرك كهربائي يعمل بقوة 138 حصان.

خيرين المحرك أولهما محرك كهربائي يعمل بقوة 138 حصان. المحرك الثاني يعمل بالكهرباء أيضا ويأتي بقوة 193 حصان.

تبلغ سعة المحرك الأول 1800 سي سي ويتكون من أربع سلندرات.

بينما محرك الثاني يتكون من أربعة سلندرات أيضا ولكن سعته 2000 سي سي.

يعمل المحرك الأول بعزم دوران 170 نيوتن لكل متر بينما المحرك الثاني بعزم يصل إلى 240 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة في المحرك الأول أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات.

ويمكن استبدال الناقل الأوتوماتيكي بناقل يدوي.

تبلغ درجة تسارع الطراز الأول من صفر حتى 100 كيلومتر نحو 9.2 ثانية بينما الطراز الثاني 7.5 ثانية.

تم طرح سيارة تويوتا كورولا 2023 بخمس فئات مختلفة في السعر والمواصفات. سيارة تويوتا كورولا 2023 المواصفات الخارجية تتميز الواجهة الأمامية للسيارة تويوتا كورولا 2023 بشبك أمامي يحتوي على تطعيمات من الكروم.

تشمل السيارة فتحة سقف قمرية.

يوجد بها مصابيح ليد أمامية و خلفية بشعاع ثنائي.

جنوط السيارة يأتي بمقاس 18 بوصة سبور.

تحتوي على مرأيات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة.

يمكن طي المرأيات الكهربائية يدويا.

تحتوي على نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

يوجد بها خطوط جانبية بارزة على طول السيارة. تويوتا كورولا 2023 المزايا الداخلية صنعت مقاعد سيارة تويوتا كورولا 2023 من القماش المعالج وفي أعلاها من الجلد الصناعي.

من القماش المعالج وفي أعلاها من الجلد الصناعي. يمكن التحكم في مقعد السائق كهربائيا.

تحتوي على نظام ترفيهي مميز حيث يشمل شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 7 بوصة.

تأتي بنظام صوتي قوي يتكون من أربع سماعات.

تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

يوجد بها تكييف أوتوماتيكي متعدد النوافذ.

تتميز بعجلة قيادة متعددة المهام أسعار تويوتا كورولا 2023 يبدأ سعر تويوتا كورولا 2023 في السوق السعودي من 75.555 ألف ريال سعودي.

بينما يصل سعرها في السوق المصري إلى 400 ألف جنيه تقريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الياباني الجبار وصل … تعرف على سيارة تويوتا كورولا 2023 اهم مواصفاتها الداخلية والخارجية وأسعارها فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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